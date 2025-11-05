Un’operazione del Diavolo | Milan, c’è il consenso di Max Allegri: Tare e lo scambio dell’anno

Il Milan vuole anticipare i tempi per blindare un posto in Champions, provando ad andare oltre il proprio obiettivo stagionale.

Ci sperava sicuramente, ma forse neanche Max Allegri si aspettava una rinascita così repentina da parte del Milan, uscito con le ossa rotte dalla doppia esperienza portoghese Fonseca-Sergio Conceicao, con una Supercoppa quasi dimenticata, offuscata dalla mancata partecipazione alle coppe europee. Uno colpo al cuore per i tifosi rossoneri.

Invece il Milan è tornato a ruggire nonostante la falsa partenza in casa contro la Cremonese, dimostrando una maturità e una compattezza tattica in campo che in pochi si aspettavano così precocemente.

Il merito di questo sorprendente inizio di stagione è da attribuire sicuramente ai giocatori di qualità arrivati da una campagna acquisti importante e funzionale, ma soprattutto grazie al ritorno (dopo 11 anni) di Max Allegri.

L’allenatore livornese ha saputo forgiare una squadra solida e cinica. I rossoneri non solo sono stabilmente nelle posizioni di vertice, ma mostrano anche una mentalità vincente, recuperando punti in situazioni difficili, o in partite complessi, vedi l’ultimo successo importantissimo contro la Roma di Gasperini.

Oltre l’obiettivo

Il lavoro del tecnico livornese, supportato dalle scelte mirate dell’ottimo Igli Tare, nuovo direttore sportivo, ha portato il Diavolo ad alzare immediatamente l’asticella delle ambizioni. L’obiettivo dichiarato a inizio stagione era il ritorno in Champions League. Tuttavia, vedendo la determinazione e la qualità espressa, l’ambiente inizia a sognare ben oltre il quarto posto, puntando a insidiare le rivali per lo scudetto.

Il mercato estivo ha dato ad Allegri gli uomini giusti per il suo modulo e la sua filosofia di gioco. Nonostante ciò, comunque, l’attenzione di Tare resta alta in vista della prossima finestra di trasferimento. Gennaio, d’altronde, non è così lontano.

L’operazione che non ti aspetti

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola stanno infiammando l’ambiente milanista, rivelando un possibile scambio che avrebbe dell’incredibile. Da Madrid sono convinti che l’Atletico del Cholo Simeone vedrebbe di buon grado l’arrivo di Santi Gimenez, attaccante messicano attualmente in forza ai rossoneri, dove non sta certo brillando.

Sembra che i Colchoneros siano pronti a sedersi al tavolo portando in dote il nome di Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese, punta possente e dotata di un fisico imponente, è considerato l’identikit perfetto per il gioco di Allegri e potrebbe rappresentare l’upgrade definitivo per il reparto offensivo. L’ipotesi, al momento, è solo una suggestione proveniente dall’estero, ma le riflessioni in Via Aldo Rossi sono già in corso, con Allegri che avrebbe già dato il suo placet per il norvegese.