Spalletti manco arriva, e già ne fa fuori uno | Taglio sicuro: a gennaio cambierà maglia

Il nuovo ciclo della Juventus comincia con un successo, ma anche con un taglio di un bianconero. Non c’è spazio, a gennaio se ne va.

Se sarà la panacea di tutti i mali che attanagliano la Juventus da un paio di anni a questa parte, lo scopriremo solo vivendo. Quel che è certo, però, è che l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus non poteva iniziare in modo migliore.

Buona la prima come si suol dire, Spalletti bagna il suo esordio in bianconero con un successo prezioso, un 2-1 in trasferta di carattere che fa ben sperare, credibile per di più contro la Cremonese, una delle rivelazioni di questo campionato.

Sei punti in due partite non bastano per capire se questa Juventus può essere davvero competitiva, ma la Signora ora può tornare a vestirsi di tutto punto, confidando anche sulla voglia di riscatto, non solo sua, ma anche del suo nuovo allenatore.

Spalletti, infatti, ha un senso di rivalsa che può rappresentare quel prezioso quid in più, figlio di una fallimentare parentesi con la Nazionale, conclusasi con un esonero e molte polemiche. La sua intensità a bordo campo e le prime indicazioni tattiche hanno già acceso l’entusiasmo.

Approccio ok

Luciano Spalletti ha subito messo in chiaro il suo approccio: niente mezze misure, solo lavoro duro e risultati. La vittoria contro la Cremonese il primo passo di quello che si preannuncia essere un percorso ambizioso. Il tecnico di Certaldo vuole dimostrare al mondo del calcio di essere ancora l’allenatore capace di vincere uno scudetto, come fatto a Napoli, e di aver imparato dagli errori commessi in azzurro.

La sua grinta è stata subito palpabile, un segnale forte lanciato sia alla squadra che alla critica. La trasferta di Cremona si è trasformata in un banco di prova superato con autorità. La reazione della Juventus è stata immediata e incoraggiante. Il tecnico non ha concesso sconti a nessuno, gestendo la pressione con l’esperienza che lo contraddistingue.

Fuori dal progetto

Oltre che portare una nuova visione, Spalletti ha già iniziato a fare le sue valutazioni sulla rosa, individuando le pedine che non rientrano nei suoi piani tattici. Non tutti sembrano averlo convinto, il mercato di gennaio si avvicina, diventando l’occasione ideale per operare le prime cessioni.

Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla Continassa, il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Jonathan David, arrivato sì a parametro zero dopo l’esperienza al Lille, ma il suo rendimento è stato finora al di sotto di ogni aspettativa. Pochi gol, scarso contributo alla manovra e una sensazione di estraneità al gioco che preoccupa la dirigenza. Da qui l’idea di una cessione a gennaio, anche perché le richieste non mancano: Bayern Monaco e Tottenham avrebbero già espresso un interesse che potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane.