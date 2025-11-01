De Vrij può partire serenamente | Inter, Ausilio porta a Chivu il nerazzurro tanto desiderato

Inter a caccia dell’erede di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto. Ausilio pronto a realizzare il desiderio di Chivu.

Un difensore garanzia. Stefan de Vrij è stato, ed è ancora, uno dei pilastri fondamentali della difesa interista, una roccia su cui sia Simone Inzaghi (prima) che Chivu (ora) si sono e si stanno appoggiando.

Le sue prestazioni, contraddistinte da intelligenza tattica e precisione negli interventi, lo hanno reso indispensabile negli schemi di Simone Inzaghi, che già lo aveva alla Lazio, ma non solo. Il difensore olandese, infatti, è un profilo che farebbe gola a qualsiasi tecnico e la sua esperienza sarebbe cruciale anche in un’ipotetica nuova Inter guidata da Cristian Chivu, sempre più accreditato per il futuro.

La sua carriera in nerazzurro è stata costellata di successi e di partite giocate ad altissimo livello, dimostrando una costanza invidiabile. Nonostante l’indubbio valore tecnico e il suo status di leader silenzioso dello spogliatoio, il contratto di Stefan De Vrij è al centro delle discussioni in Viale della Liberazione.

La questione principale riguarda l’età: l’olandese si avvia verso i 34 anni, vede la fase finale della sua carriera e questo fattore non gioca a suo favore per un rinnovo a lungo termine con cifre importanti.

La transizione difensiva

Per l’Inter è arrivato il momento di guardare al futuro e di pianificare una transizione in difesa, che sia graduale e indolore, mantenendo alta la competitività della squadra. Questo significa che, nonostante l’affetto e la stima, oltre Acerbi, sicuro partente a giugno, potrebbe partire anche De Vrij, il più in bilico dei due.

L’obiettivo della dirigenza è quello di individuare profili giovani e di prospettiva, che possano raccogliere degnamente il testimone. A tal proposito l’Inter riscatterà sicuramente Akanji dal Manchester City, ma un altro elvetico potrebbe vestire di nerazzurro.

Ci pensa a tutto Ausilio

Ed è qui che entra in gioco il lavoro certosino di Piero Ausilio, sempre attento a scovare talenti nei campionati minori e nelle leghe estere meno blasonate. Il direttore sportivo nerazzurro sta monitorando diversi nomi per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione, con l’idea di regalare a Cristian Chivu, un innesto che possa crescere e affermarsi rapidamente in Serie A. La ricerca si è concentrata su un profilo specifico.

Uno dei nomi che stanno scalando le gerarchie è quello di Daniel Tyrell Denoon, difensore svizzero in Serie A con il Pisa, di proprietà dello Zurigo. È un centrale possente, veloce e dotato di un’ottima visione di gioco, le cui caratteristiche tecniche e fisiche si sposano perfettamente con le richieste di Chivu. Se la trattativa, per il momento un sondaggio, dovesse esplodere, a quel punto De Vrij potrebbe serenamente partire a giugno.