“Liberi di fare altre scelte” | Icardi prepara il suo ritorno in Serie A: a gennaio lotterà per la Champions

Rottura totale da parte di Mauro Icardi con il Galatasaray. L’aut aut è il punto di partenza per tornare in Serie A.

L’avventura di Mauro Icardi al Galatasaray, dopo stagioni ricche di gol e successi, sembra essere giunta al capolinea. L’attaccante argentino, con il contratto in scadenza, attende un segnale forte dalla dirigenza turca, ma finora tutto tace.

Nonostante il suo innegabile contributo in campo e la leadership dimostrata, il club di Istanbul non ha ancora avviato le trattative per il prolungamento. Questa incertezza sta agitando l’ambiente e spingendo l’entourage del giocatore a guardarsi attorno.

L’agente di Icardi, Elio Letterio Pino, ha rotto gli indugi, lanciando un chiaro aut aut alla società di Istanbul. “La nostra priorità è quella di rimanere qui, lottando per traguardi ambiziosi come la Champions League” ha dichiarato senza mezzi termini il procuratore.

“Tuttavia, aspetteremo una proposta concreta fino a dicembre. Dopodiché ci riterremo liberi di fare altre scelte, valutando il futuro del ragazzo altrove“. Le offerte, intanto, non mancano.

Serie A in vantaggio

Le parole del suo agente suonano come una vera e propria minaccia per il Galatasaray, come a voler pungolare il club giallorosso, che in estate si era già cautelato investendo tantissimo su un altro goleador ben noto in Serie A, Victor Osimhen, idolo della tifoseria turca.

All’agente di Icardi interessa il giusto, sembra quasi volersi preparare all’addio alla Turchia: “Ho già ricevuto offerte importanti sia in Europa che fuori dal continente“, ha aggiunto, confermando l’interesse di diverse squadre. Tra queste, la pista italiana appare quella più calda e intrigante, con Icardi che ritornerebbe in un campionato che lo ha lanciato nel grande calcio.

L’Italia (ri)chiamò

Il desiderio di tornare in Serie A, il palcoscenico che lo ha visto protagonista con la maglia dell’Inter, è forte. Icardi non ha mai nascosto l’amore per il calcio italiano e, a 32 anni, sente di poter ancora fare la differenza ad alti livelli, magari in una squadra che gli garantisca il posto da titolare e la possibilità di competere per obiettivi ambiziosi, inclusa un’eventuale qualificazione alla Champions. Il suo profilo è già sul taccuino di diversi direttori sportivi.

Tra le opzioni più suggestive e inaspettate spunta il Como. Che, grazie al 3-1 rifilato all’Hellas Verona, è salito al quarto posto. La squadra di Cesc Fabregas ha ambizioni europee, e i soldi per l’investimento non mancano affatto. Un interesse, quello del Como, che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Perché? Perché è strettamente collegato alla delusione per l’arrivo di un altro top player di caratura internazionale, che sta deludendo: Alvaro Morata. Cesc Fabregas è desideroso di avere un centravanti di peso, chissà che non abbia le fattezze di Maurito Icardi.