Juventus, porta sbattuta in faccia | Un altro no per la Signora. Ma Comolli ha in mano la situazione

Un doppio rifiuto che fa male, e che si somma a tutte le complessità stagionali della Juventus. Ma Comolli ha la soluzione.

La panchina della Juventus, lasciata vuota dall’esonero di Igor Tudor, era stata offerta in primis a Xavi Hernandez, ex leggenda del Barcellona e tecnico di grande caratura internazionale, ritenuto il profilo ideale dal plenipotenziario Damien Comolli.

Tuttavia, il sogno Xavi si è infranto subito, con l’ennesimo rifiuto che ha lasciato l’ambiente bianconero nell’amarezza. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, infatti, lo stesso ex allenatore del Barcelona avrebbe declinato l’offerta della Signora.

Motivazioni strettamente personali alla base della decisione di dire di no alla proposta di trasferirsi a Torino e intraprendere la sua carriera nel campionato italiano, nonostante il forte interesse della Juve.

Quello di Xavi non è stato il primo no. Qualche giorno prima la scelta di esonerare Tudor c’era stato il definitivo stop alla trattativa per riportare Sergej Milinkovic-Savic nella Torino bianconera. Il serbo è rimasto un desiderio irrealizzato, e lo resterà a lungo. Perché?

Niente ritorno in Europa

Perché l’ex Sergente della Lazio ha preferito restare in Arabia Saudita, rinnovando con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi e allontanando definitivamente ogni possibilità di un suo ritorno in Europa, nel particolare in Serie A.

Due smentite pesanti, dunque, che non fanno dormire sonni tranquilli alla dirigenza, ma che non sembrano scalfire la fiducia e la determinazione di Damien Comolli. L’uomo scelto da John Elkann per rialzare la Juventus sta lavorando sotto traccia per gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e fornire al nuovo tecnico i tasselli mancanti.

(Ri)scossa bianconera

Il mercato di riparazione è spesso insidioso, ma Comolli vuole farsi trovare pronto per dare una scossa. Il centrocampo resta la priorità assoluta per il club bianconero. Secondo quanto svelato da Mediasetsport, il piano del direttore generale sarebbe ben delineato, con nomi che promettono di dare vigore e fisicità soprattutto a centrocampo, il reparto che sta avendo più criticità in questo inizio di stagione.

Le attenzioni di Comolli sono rivolte verso due profili che giocano rispettivamente in Ligue 1 e Premier League: Ayyoub Bouaddi del Lille e Yves Bissouma del Tottenham, entrambi ritenuti prospetti ideali per i bianconeri. Non solo estero, però. La Juventus non dimentica il talento presente in Serie A, e l’interesse per due giovani promesse del nostro campionato è concreto. Piacciono, infatti, molto Arthur Atta, mediano dell’Udinese, e Morten Frendrup, ormai al suo quarto anno con la maglia del Genoa e già attenzionato in passato da Giuntoli. Comolli ha in mano diverse opzioni, soluzioni al problema di quest’anno complessa annata.