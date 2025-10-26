Oh no, Lautaro Martinez no! | Vengono a prendere il capitano dell’Inter: cifra dell’affare stabilita

Nonostante un contratto fino al 2029, Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter. La cifra dell’affare è stata già stabilita.

Il percorso di Lautaro Martinez all’Inter è stato una vera e propria parabola ascendente, trasformandolo da promettente attaccante a pilastro e leader indiscusso della squadra. Arrivato in sordina, l’attaccante argentino ha saputo conquistare il centro dell’attacco nerazzurro, imponendosi con la sua grinta, il suo fiuto del gol e una dedizione esemplare.

Sotto la guida di Simone Inzaghi prima, e ora con Cristian Chivu in panchina, “El Toro” ha evoluto il suo gioco, diventando un punto di riferimento insostituibile. La sua crescita non è stata solo tecnica e realizzativa, ma anche di leadership.

Dopo anni di esperienza e maturazione, la fascia di capitano è arrivata come naturale riconoscimento del suo peso all’interno dello spogliatoio e sul campo. Lautaro non è più solo il goleador capace di segnare valanghe di gol decisivi, ma è l’anima della squadra, un trascinatore che incarna lo spirito nerazzurro.

Un leader silenzioso, ma efficace, in grado di galvanizzare i compagni nei momenti cruciali. Le sue prestazioni superlative, che lo hanno visto costantemente tra i migliori in Serie A, hanno acceso i riflettori di tutta Europa sul numero dieci interista.

Un affare di opportunità

L’Inter ha sempre resistito alle sirene del mercato, blindando il suo capitano con rinnovi che ne hanno testimoniato il ruolo centrale nel progetto sportivo del club. Tuttavia, il calcio è un affare di opportunità e, a volte, le resistenze più ferree possono vacillare di fronte a offerte economicamente irrinunciabili.

Ed è proprio da Oltremanica, o meglio, dalla Spagna, che soffiano venti di tempesta. Il Barcellona, a caccia di un nome di altissimo profilo per rifondare il suo attacco, ha messo gli occhi sul capitano nerazzurro come obiettivo primario per il futuro.

Il sostituto di Lewandowski

Gli azulgrana vedono in Lautaro Martinez l’erede ideale di Lewandowski, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato a causa dell’età avanzata e degli alti costi di ingaggio dell’attaccante polacco. Sempre dalla stampa spagnola arrivano addirittura le cifre dell’affare.

Nonostante un contratto in essere fino al 2029 da dieci milioni di euro di ingaggio, il Barcelona è pronto a mettere sul piatto una cifra impressionante, un’offerta che si aggira intorno ai 110 milioni di euro complessivi. Una somma che, pur non raggiungendo la clausola rescissoria, potrebbe far vacillare le certezze della dirigenza interista, notoriamente attenta ai bilanci e alle plusvalenze. L’affare sembra destinato a entrare nel vivo, con il Barcellona determinato a portare il “Toro” al Camp Nou.