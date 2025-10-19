Stava per firmare il rinnovo, poi quell’offerta monstre | Strappano all’Inter un top player

Altro che rinnovo, sul più bello arriva l’offerta monstre che fa vacillare il top player nerazzurro. Lo strappano così all’Inter.

Nonostante i successi in campo e il bilancio record, figlio dei risultati ottenuti da Simone Inzaghi al tramonto della sua esperienza in nerazzurro, ma anche per merito delle operazioni di Marotta, Ausilio e Baccin, le casse dell’Inter continuano a navigare in acque tranquille ma non troppo.

I numeri da record approvati da parte del Consiglio di Amministrazione interista, sono sì una grande iniezione di fiducia per l’Inter, ma non sana completamente le ferite strutturali di un club che continua a essere sotto osservazione.

L’Inter, un po’ come molte squadre di Serie A rimane costantemente sotto la lente di ingrandimento dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario, vincoli che limitano pesantemente le manovre sul mercato.

“Sostenibilità” è la parola d’ordine imposta dalla dirigenza, un imperativo che obbliga la società a operare con cautela estrema, monitorando ogni spesa e massimizzando le cessioni. Senza dimenticare la volontà di Oaktree, decisa a perseguire la filosofia dei prospetti talentuosi sì, ma giovani.

Il rischio rimane

Questa politica, se da un lato garantisce il futuro dell’Inter, basato sempre una gestione oculata, dall’altro lato espone la rosa alle insidie delle big europee. Ogni anno, i big interisti finiscono nel mirino dei top club, disposti a investire cifre che l’Inter, in virtù dei suoi vincoli, fatica a pareggiare. Una dinamica che si ripete inesorabile.

La dirigenza, pur consapevole delle difficoltà, sta lavorando per blindare alcuni dei propri gioielli. In tal senso, Federico Dimarco, pilastro della difesa e idolo della Curva Nord, era in procinto di firmare l’estensione del contratto che lo legherebbe all’Inter fino al 2029. Già, era.

Un nuovo assalto

L’esterno nerazzurro, un top player della Serie A, numeri alla mano, ha sempre espresso la sua gioia di vestire il nerazzurro e il sogno di diventare capitano. Tuttavia, proprio quando le firme sembravano una formalità, riecco l’ombra minacciosa.

Proviene ovviamente dalla ricca Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester United è tornato prepotentemente alla carica per Dimash, dopo alcuni approcci non andati a buon fine nelle precedenti sessioni di mercato. I Red Devils sono determinati a strappare Dimarco all’Inter e sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta monstre in termini di ingaggio, tale da far vacillare anche la ferrea volontà del Nazionale Azzurro. L’Inter continua dritta per la sua strada, sa che Dimarco vuole restare, ma serve quella firma. Presto, che è tardi.