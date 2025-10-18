“Spalletti ha già detto sì” | Esplode il tam tam mediatico: tutto fatto per il ritorno in Serie A

Clamorose indiscrezioni su Luciano Spalletti. L’ex commissario tecnico della Nazionale, pronto a tornare ad allenare in Serie A.

Una ferita ancora aperta, che si può rimarginare soltanto tornando ad assaporare il rettangolo verde, gestendo un club. Il fallimento per certi versi sorprendente da parte di Luciano Spalletti, lascia ben spazio a una voglia di riscatto sportivo in un tecnico che ha sempre fatto del bel gioco e della mentalità vincente il suo marchio di fabbrica.

L’esperienza in Azzurro, terminata prematuramente, all’indomani del tracollo in Norvegia, senza dimenticare la nefasta spedizione in Germania per l’ultimo Europeo, è stata etichettata da molti come un passo falso nella sua illustre carriera.

Spalletti non dimenticherà mai quell’esperienza, per questo il richiamo del campo e la necessità di rimettere in moto la macchina del successo sembrano essere priorità assolute. Se c’è qualcosa che l’allenatore di Certaldo ha capito, è che lui è nato per lavorare nei club, dove il quotidiano è la regola e non un’eccezione.

È qui che Spalletti può plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Grinta e determinazione ce le ha sempre avute, anche se in Nazionale non si sono minimante viste. Ora, però, è giunta l’ora di una nuova esperienza.

Un nome ingombrante

Da mesi l’ombra di Spalletti ha cominciato ad aleggiare su diverse panchine di Serie A, fin dalle prime battute del campionato, in particolare su quelle considerate meno stabili o in bilico. Non è un segreto, infatti, che un profilo del suo calibro, libero da vincoli federali e con la bacheca arricchita da quello scudetto con il Napoli divenuto storia, rappresenti una tentazione fortissima per le big che, nonostante le conferme estive, non hanno ancora trovato la quadra.

Le voci si sono fatte sempre più insistenti, trasformandosi in un vero e proprio tam tam mediatico che non accenna a placarsi. L’idea di un ritorno immediato in Serie A di un allenatore come Luciano Spalletti, accende la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma soprattutto di un club in particolare.

Il primo sì

D’altronde Luciano Spalletti è un nome pesante, che garantirebbe subito una scossa emotiva e tattica a qualsiasi ambiente. La domanda, ormai, non è più se tornerà, ma con quale maglia lo farà e, soprattutto, quando? Secondo Controcampo, ci sarebbe già stato un contatto concreto tra l’entourage di Luciano Spalletti e la dirigenza della Juventus.

I bianconeri, infatti, avrebbero sondato il terreno in modo molto riservato, prospettando al tecnico un futuro nella Torino bianconera, qualora le cose dovessero precipitare, e il matrimonio con Igor Tudor dovesse concludersi anzitempo. Spalletti avrebbe già dato un primo “sì” di massima alla Juventus, manifestando la propria disponibilità, nel caso, a subentrare in corsa. Troppa la voglia di allenare.