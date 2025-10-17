Milan, un altro grave infortunio | Max Allegri telefona a Tare: servono nuovi rinforzi

Gli ottimi risultati fin qui conseguiti hanno nascosto tutte le complessità di un Milan tartassato dagli infortuni. Focus sul mercato.

La piaga infortuni non dà tregua al Milan, che si ritrova a contare l’ennesima assenza di peso. Una situazione allarmante che sta mettendo a dura prova la tenuta fisica e mentale della squadra, costringendo il tecnico Massimiliano Allegri a rimescolare continuamente le carte.

La profondità della rosa, seppur giudicata adeguata in estate, si sta rivelando insufficiente anche per un’annata senza coppe europee. Le preoccupazioni aumentano di giorno in giorno, proprio adesso che Max sembrava aver trovato la quadra.

Il reparto mediano, in particolare, sembra essere finito nel mirino di una sfortuna nera e ricorrente. Diversi elementi chiave sono già passati dall’infermeria, con tempi di recupero spesso più lunghi del previsto, lasciando buchi difficili da colmare.

L’esempio più lampante e doloroso di questa ondata di sfortuna è rappresentato dal giovane e promettente Jashari, voluto fortemente da Allegri questa estate. Il suo infortunio, tanto grave quanto inatteso, lo ha messo fuori gioco per un periodo lunghissimo, mesi interi lontano dal rettangolo verde. Il colpo è stato durissimo sia per il giocatore, che stava entrando nelle rotazioni con un impatto positivo, sia per le strategie di Allegri.

Una riunione di emergenza

L’assenza prolungata di Jashari ha ulteriormente assottigliato le scelte disponibili in una zona cruciale. La situazione, divenuta insostenibile, ha spinto la società e lo staff tecnico a una prima riunione di emergenza per fare il punto della situazione.

Max Allegri, comprensibilmente preoccupato per il prosieguo della stagione e per la tenuta dei giocatori rimasti a disposizione, avrebbe già mosso i primi passi concreti per sondare il terreno sul mercato. La necessità è palesemente quella di integrare subito la rosa per non compromettere gli obiettivi stagionali.

Di male in peggio

A rendere definitiva questa corsa ai ripari, è arrivata la notizia dell’infortunio occorso ad Adrien Rabiot, elemento fondamentale del centrocampo rossonero, uno degli alfieri che ha fatto svoltare ma Allegri dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese.

La risonanza magnetica cui il centrocampista del Milan è stato sottoposto per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale ha evidenziato, infatti, una lesione del muscolo soleo. Il giocatore sarà rivalutato tra una decina di giorni, ma al momento, data la natura dell’infortunio, si teme un lungo stop. Due le strade da prendere: attingere dal mercato svincolati, oppure arrivare a gennaio con le idee chiare su chi comprare.