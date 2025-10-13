Marotta il lungimirante | L’Inter anticipa mezza Europa, strappando alle big un talentissimo. Tifosi in estasi

Un’importante mossa di mercato da parte di Beppe Marotta. L’Inter anticipa tutti per un talento che voleva mezza Europa.

La vera forza del management sportivo dell’Inter, capitanato da Beppe Marotta, capace di portare un bilancio positivo nella precedente stagione, risiede in una qualità rara e preziosa: la lungimiranza.

Non si tratta solo di saper chiudere affari complessi o di gestire bilanci in tempi ristretti, ma di possedere un occhio clinico capace di scovare i talenti puri ben prima che questi finiscano sotto i riflettori delle grandi d’Europa. Questa strategia, fatta di scouting meticoloso e operazioni silenziose, ha permesso al club nerazzurro di piazzare mosse vincenti che in molti non avevano previsto.

L’abilità nel muoversi d’anticipo è un marchio di fabbrica che la squadra mercato interista ha affinato nel tempo, creando una rete di osservatori capillare e un processo decisionale rapido. Non è la prima volta, infatti, che l’Inter riesce a inserirsi in trattative complesse, sbaragliando la concorrenza di club con budget potenzialmente superiori.

Questo approccio non solo assicura al club l’acquisto di giocatori di prospettiva a costi contenuti, ma garantisce anche un vantaggio competitivo cruciale per il futuro assetto della rosa, un mix vincente di esperienza e gioventù.

Musica, maestro

L’ultimo capitolo di questa operatività strategica sembra essersi scritto in questi giorni, con l’Inter pronta a compiere l’ennesimo colpo da maestro. L’obiettivo, finora custodito gelosamente, è un giovane centrocampista che gli esperti definiscono un predestinato, un vero e proprio gioiello grezzo.

L’accelerazione impressa dai dirigenti interisti ha colto di sorpresa i principali club europei, che si stavano preparando a sferrare l’attacco decisivo solo nella prossima sessione di mercato estiva, confidando nei tempi lunghi del mercato.

Un’altra sfida da vincere

La trattativa per Kirill Glebov si presenta comunque complessa. Il centrocampista centrale, classe 2005, attualmente in forza al CSKA Mosca, sta focalizzato l’attenzione di un maggior numero di squadre per le sue prestazioni. Ha mostrato talento e visione di gioco, la qualità nel passaggio e la capacità di rompere le linee avversarie. Che lo hanno reso uno dei profili più attenzionati da mezza Europa.

L’Inter è pronta a sferrare l’attacco decisivo. Nonostante l’agone estivo si preannunci infuocato e una vera e propria asta per il cartellino del giovane russo, il club nerazzurro è in pole per accaparrarselo. I tifosi, venuti a conoscenza del nome di Kirill Glebov e della manovra di Marotta, sono già in estasi, sognando un futuro in cui il talento del CSKA possa illuminare San Siro con la maglia nerazzurra.