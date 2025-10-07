Beccati allo Stadium | Contratto in mano e una valigia di soldi. Prendono Yildiz dalla Juventus

In occasione di Juventus-Milan vengono sorpresi emissari per portare via Kenan Yildiz dalla Torino bianconera.

Si è chiuso a reti inviolate ma con una buona dose di fischi Juventus-Milan. A contestare erano proprio i tifosi bianconeri, consapevoli che la Signora ha strappato un fortunoso 0-0 con il Milan, nel big match della sesta giornata di campionato.

Primo tempo discreto, ripresa in grave piena di criticità per la squadra di Tudor, che ringrazia per il rigoraccio di Pulisic calciato in curva e almeno due palle gol fallite da Rafa Leao, non al meglio della condizione dopo un infortunio lungo più di un mese.

La prestazione della Juventus non ha convinto il pubblico, esasperato da un risultato (0-0) che segna il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League per i colori bianconeri. Dal rocambolesco 4-3 all’Inter, i bianconeri non hanno più vinto, stentando nuovamente.

La squadra fatica a trovare la via della rete e, soprattutto, a imporre il proprio gioco, mostrando lacune tattiche e una scarsa cattiveria agonistica. La crisi di risultati inizia a preoccupare seriamente la dirigenza e l’ambiente.

Aggrappati a Yildiz

C’è poco da fare, l’unico che in questo scorcio di stagione ha veramente convinto è Kenan Yildiz, il giocatore con più qualità presente nella rosa a disposizione di Tudor. Il giovane talento turco è l’unico in grado di alzare il livello complessivo della Juventus, se si inceppa lui, sono guai per i bianconeri.

Le sue giocate di alta scuola e il suo potenziale cristallino non sono passati inosservati oltre i confini italiani. Da mesi, infatti, Kenan Yildiz è finito nel mirino dei top club europei, tutti consapevoli del fatto che la Juventus detiene in casa un potenziale fenomeno generazionale. I club esteri sono pronti a sferrare l’assalto decisivo per strapparlo ai bianconeri.

Presenze sospette

E proprio per monitorare la situazione di Yildiz, una presenza “sospetta” è stata registrata sulle tribune dell’Allianz Stadium: erano presenti degli emissari dell’Arsenal. I Gunners, infatti, lo hanno inserito come obiettivo primario per il prossimo futuro e lo vogliono portare a Londra a tutti i costi, ritenendolo il rinforzo ideale per il reparto offensivo.

La minaccia è concreta e la Juventus non può permettersi di farsi trovare impreparata. Per blindare il suo gioiello, la dirigenza bianconera si è mossa rapidamente per accelerare il rinnovo del contratto prima che sia troppo tardi: sul tavolo c’è una firma fino al 2030 con un sostanzioso aumento dell’ingaggio, che dovrebbe raggiungere i 4,5-5 milioni di euro, bonus da discutere a parte. Presto, che è tardi: quelli del Arsenal si sono già mossi.