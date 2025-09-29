Bove-Roma: l’incontro che tutti speravano | Countdown per il ritorno in campo. Sarà l’arma in più

La notizia che tutti speravano e che stavano aspettando. Edoardo Bove pronto per il ritorno in campo. Sarà l’arma in più.

La carriera di Edoardo Bove è sempre stata una marcia costante verso l’alto, un percorso che lo ha visto crescere nel vivaio della Roma fino ad arrivare velocemente in prima squadra. Con l’esordio in Serie A nel 2021 e la vittoria della Conference League nel 2022, il giovane centrocampista aveva conquistato l’affetto dei tifosi e la stima di José Mourinho, che lo aveva soprannominato il “cane malato” per la sua grinta.

Sarebbe voluto restare nella sua Roma. Ma l’allora uomo mercato della Roma, Florent Ghisolfi, non era di questo avviso, così, controvoglia aveva accettato la destinazione Fiorentina, pur di giocare e non perdere l’occasione della Nazionale.

In Viola Bove aveva trovato maggiore continuità, segnando tra l’altro proprio alla sua ex squadra e completando il suo processo di maturazione calcistica lontano dalla Capitale. Una scelta che sembrava dare i frutti sperati, fino a quel tragico primo giorno di dicembre.

Durante la sfida tra Fiorentina e Inter, il mondo del calcio si è fermato. Al 17° minuto di gioco, Bove si è accasciato al suolo privo di sensi, colpito da un malore che si è poi rivelato essere un arresto cardiaco.

Una carriera interrotta

Momenti di terrore che hanno portato alla sospensione della partita e al trasporto d’urgenza in ospedale del giovane calciatore. Fortunatamente, l’intervento immediato dei sanitari e l’utilizzo del defibrillatore hanno scongiurato il peggio.

La diagnosi e il successivo intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo hanno creato un ostacolo insormontabile per la sua carriera, a causa dei vigenti protocolli medici italiani. In Serie A, infatti, non si può giocare con nessun apparecchio sottocutaneo.

Indomito Bove

Nonostante il divieto di giocare in Italia, il cuore indomito del centrocampista non si è mai arreso. Il suo ritorno sui campi è sempre più vicino. All’estero può andare in qualsiasi momento, ma potrebbe anche giocare in Italia.

È stato proprio Edoardo Bove a rivelarlo in una recente intervista al Corriere dello Sport. Il centrocampista giallorosso sta lavorando duramente negli ultimi mesi per il suo ritorno in campo ma non ha escluso affatto l’opzione di tornare a giocare all’estero, né la possibilità di tornare a giocare in Italia, non appena ci sarà il via libera normativo. Il countdown è già scattato, la notizia che tutti i tifosi giallorossi, e non, stavano aspettando da tempo.