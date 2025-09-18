Mourinho, il passato si dimentica | Torna per accettare la panchina dei nemici di sempre

È durato un tempo piccolo il riposo forzato di José Mourinho. Lo Special One torna, ma accetta la panchina dei nemici di sempre.

Il tempo di un time out. Non di più, uno così d’altronde non poteva stare a spasso per tanto. OK, l’esperienza di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce è stata breve e, a conti fatti, deludente.

Il suo approdo a Istanbul era stato accolto con un entusiasmo quasi folle, ma l’incantesimo si è rotto in fretta. L’obiettivo principale, la qualificazione in Champions League, è sfumato in modo amaro proprio per mano di un avversario che Mourinho conosceva bene: il Benfica.

L’eliminazione ai preliminari ha segnato la fine dell’avventura turca, palesando le difficoltà di un progetto che non ha mai ingranato davvero. I problemi dello Special One a Istanbul sono stati molteplici.

Nonostante il suo carisma e il blasone internazionale, non è mai riuscito a creare quel legame speciale con l’ambiente che lo aveva caratterizzato in passato Non avendo la squadra per vincere, lo Special One l’ha buttata sulla battaglia dialettica.

Non c’è stato niente da fare

Ma sua figura non ha avuto lo stesso appeal su una piazza calda come quella del Fenerbahce, oscurata dalla forza e dal dominio del Galatasaray, vero padrone del calcio turco degli ultimi anni. Mou ci ha provato a mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi, ma non c’è stato nulla da fare.

Il matrimonio tra il tecnico portoghese e il club turco è durato meno di quanto si potesse immaginare, portando a una rottura anticipata e a un periodo di riposo forzato per Mourinho. Un tempo piccolo.

Il ritorno che non ti aspetti

Il riposo di José Mourinho è durato poco. Eppure il suo ritorno in panchina ha del clamoroso. Dopo le esperienze in Italia e in Premier League, dove ha lasciato ricordi indelebili, la sua prossima destinazione non è né Roma o Milano, né Londra, Nottingham o qualsiasi squadra di Premier.

Il passato si dimentica, e lo Special One ha accettato la panchina dei nemici di sempre. José Mourinho allenerà proprio quel Benfica che lo ha eliminato ai preliminari di sempre. Il Benfica, ribaltato in casa dagli azeri del Qarabag all’esordio nella League Phase. Proprio il Benfica, lo storico rivale del suo amato Porto. Un tradimento per i tifosi dei Dragões, ma una scelta pragmatica per Mourinho, che torna a casa, in Portogallo, per rimettersi in gioco. Così la carriera di Mourinho si arricchisce di un nuovo capitolo, il più inaspettato di tutti.