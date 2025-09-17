Jorge Mendes alleato della Juventus | Acquisto da urlo per Tudor: così è da scudetto

L’eco della stampa internazionale rimbomba della Torino bianconera: Jorge Mendes fa felice Tudor e la Juventus. Acquisto da urlo.

Nel labirinto intricato e spietato del calciomercato, esistono figure che non sono solo intermediari, ma veri e propri strateghi, capaci di muovere pedine e ridisegnare gli equilibri di un’intera squadra. Jorge Mendes è senza dubbio una di queste.

Il nome del celebre procuratore portoghese, fondatore della GestiFute, risuona nell’ambiente calcistico internazionale con un misto di rispetto e timore. Jorge Mendes non è semplicemente un agente; è un alleato, un confidente, e per molti, l’architetto silenzioso dietro alcuni dei trasferimenti più clamorosi dell’ultimo ventennio.

Da Cristiano Ronaldo a José Mourinho, la sua influenza ha toccato le vette più alte del calcio mondiale, plasmandone i destini. La sua rete di contatti è vasta, la sua visione acuta e la sua capacità di anticipare le mosse del mercato quasi profetica.

Le sue operazioni non si limitano a trasferire giocatori da un club all’altro; Jorge Mendes costruisce progetti, tesse relazioni a lungo termine e, non di rado, si trasforma in un partner strategico per le società più ambiziose.

La rivincita di Jorge Mendes

Lo scorso anno non è andata un granché con Sergio Conceicao (e Joao Feix) al Milan, anche se una (super)coppa il portoghese l’ha portata a casa, a Riyadh, addirittura ribaltando l’Inter in finale. Stavolta Jorge Mendes è un alleato della Juventus.

Già, il suo nome viene accostato a quella della capolista a punteggio pieno Juventus, insieme al Napoli. Ebbene, dal Portogallo arriva un’eco chiarissima che rimbomba nella Torino bianconera, innalzando il buon umore che aleggia sulla squadra di Tudor.

Un nome di grido

L’obiettivo, secondo la stampa portoghese, sarebbe un assistito di lusso di Jorge Mendes: Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese, una delle gemme più brillanti del Manchester City di Guardiola, è infatti in scadenza di contratto a giugno, e non rinnoverà coi Citizens.

Un colpo da “urlo” che darebbe un’ulteriore spinta verso lo scudetto. Bernardo Silva, infatti, non è un giocatore qualunque. È un trequartista o esterno offensivo dalla tecnica sopraffina, un mago nel dribbling, un metronomo in mezzo al campo e un finalizzatore di assoluto livello. La sua visione di gioco, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rendono un profilo unico nel suo genere. Così la Juventus aumenterebbe la qualità del suo gruppo squadra e rilancerebbe la sua personalissima sfida al Napoli campione d’Italia in carica.