Una sorpresa in serbo | Clamoroso Milinkovic Savic: torna in Serie A… a parametro zero

In scadenza con l’Al-Hilal, Milinkovic Savic è diventato l’oggetto del desiderio della Serie A. In tre sul serbo, una è pronta a chiudere.

L’eco di una notizia di mercato rimbomba in Italia, un clamoroso ritorno. Dopo una parentesi in Arabia Saudita e tanta nostalgia di competitività Sergej Milinkovic Savic, il “Sergente” che ha fatto sognare i tifosi della Lazio, potrebbe tornare in Serie A e farlo a parametro zero.

Una mossa che avrebbe del sensazionale e che accenderebbe una vera e propria asta tra i top club del massimo campionato nostrano di calcio. In tanti avevano già provato a prenderlo ai tempi della Lazio, senza riuscirci.

La storia di Milinkovic Savic con la Lazio è stata una delle più affascinanti degli ultimi anni. Arrivato come giovane promessa, è esploso fino a diventare uno dei centrocampisti più dominanti d’Europa, un mix letale di forza fisica, tecnica sopraffina e senso del gol.

Per anni, i grandi club europei hanno bussato alla porta di Claudio Lotito, ma la tenacia del presidente biancoceleste ha sempre respinto ogni assalto. Finché non è arrivato l’Al-Hilal, con un’offerta economica irrinunciabile che ha portato il Sergente in Arabia.

Nostalgia canaglia

L’esperienza in terra saudita, però, sta per giungere al termine. Così, ecco l’indiscrezione di un suo ritorno in Italia. Sempre più concreto. A rendere il tutto ancora più appetibile è la possibile di prenderlo, soltanto convincendolo, senza passare per nessun club.

La notizia, lanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha scatenato subito le big di Serie A. Inter e Milan, sempre attente alle opportunità di mercato, si sono già mosse per sondare il terreno. Per i nerazzurri e i rossoneri, l’arrivo di un centrocampista del calibro di Milinkovic Savic a costo zero sarebbe un’operazione da sogno, in grado di spostare gli equilibri e rinforzare una linea mediana che già può contare su nomi di spicco.

Concorrenza agguerrita

Ma la concorrenza è agguerrita. La Lazio, il suo vecchio amore, sogna un clamoroso ritorno (romantico) al futuro. I tifosi biancocelesti non hanno mai dimenticato le sue gesta e l’operazione appianerebbe tutti i dissapori tra la tifoseria e il presidente Lotito.

Tuttavia, il club che sembra più avanti di tutti è la Juventus, che già aveva trattato il centrocampista serbo, sia ai tempi della Lazio sia sotto l’egida di Giuntoli. I bianconeri, alla ricerca di un centrocampista di spessore, avrebbero già intavolato i primi contatti e sembrano intenzionati a fare sul serio. Sono avanti a tutti. Per ora.