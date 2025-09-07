Milan-Maignan, tira una brutta aria | Altro che rinnovo: Tare ha già trovato il suo sostituto

Stand-by e nessun passo avanti per il rinnovo: tra il Milan e Maignan tira una brutta aria. Ecco perché Tare si è già mosso.

Il cielo sopra Milanello si fa sempre più cupo per Mike Maignan. Quello che sembrava un legame indissolubile tra il Milan e il suo portiere francese, si sta lentamente incrinando. La parabola ascendente che lo ha portato sul tetto d’Italia, facendo dimenticare in fretta il fantasma di Gianluigi Donnarumma, sembra essersi arrestata, lasciando spazio a un futuro incerto e a voci sempre più insistenti di addio al termine della stagione.

Arrivato in sordina, soprattutto con un’eredità pesante lasciato in dote da Gigio Donnarumma, Mike Maignan aveva conquistato tutti a suon di parate miracolose e un carisma da leader in campo. La sua prima stagione in rossonero è stata un vero e proprio capolavoro. La sua ascesa lo ha portato sul tetto d’Italia, uno scudetto dove c’è tanto del portiere francese.

Le sue prestazioni hanno fatto sì che la tifoseria dimenticasse in fretta l’amaro addio di Donnarumma. Il francese, con il suo stile energico e la sua capacità di guidare la difesa, era diventato il simbolo della rinascita milanista.

Tuttavia, qualcosa negli ultimi mesi si è rotto. Le prestazioni di Maignan hanno subito un lento ma inesorabile declino. Tante, troppe le incertezze e gli errori che hanno pesato sui risultati del Milan. Un rendimento altalenante che ha fatto storcere il naso a molti, in un momento cruciale per le ambizioni del club.

Un futuro lontano da Milano

Questa situazione non è passata inosservata ai grandi club europei. In passato, il Bayern Monaco aveva già sondato il terreno, ma è stato il Chelsea a spingersi oltre, arrivando a un passo dall’acquisto del portiere francese, proprio questa estate.

Solo il veto di Massimiliano Allegri, che ha voluto trattenere a tutti i costi il suo numero uno, ha fatto saltare l’operazione. La sensazione è che sia stata messa soltanto una pezza. Il rinnovo in stand-by e nessun passo avanti nelle trattative non lasciano presagire nulla di positivo per i tifosi rossoneri.

Il profilo dell’erede

Il nodo cruciale di Maignan sta proprio nel prolungamento con il club di Via Aldo Rossi: troppa differenza tra le parti. Non solo, le big d’Europa, e non, sono dietro l’angolo, così la cessione di Maignan potrebbe andare a costruire un signor tesoretto per il Milan.

Altro indizio sulla situazione di Maignan arriva da Igli Tare. Il nuovo direttore sportivo rossonero si sta già muovendo per cautelarsi e trovare un sostituto all’altezza. E il nome che circola con insistenza è quello di Shunsuke Suzuki, portiere in forza al Parma. Il giovane giapponese, si è messo in mostra nella passata stagione, è atteso dalla consacrazione: un profilo attenzionato dal Milan per, eventualmente, il dopo Maignan.