Inter, l’alternativa a Lookman c’era | Ritorno di fiamma: a gennaio Ausilio lo prenderà

Retroscena Inter: la dirigenza nerazzurra aveva l’alternativa fattibile. Ora il ritorno di fiamma di Ausilio in vista di gennaio.

Strano davvero il mercato. Quello dell’Inter in particolare: la squadra mercato nerazzurra, una volta messi in cassaforte i suoi gioielli e deciso di eleggere Cristian Chivu come successore di Simone Inzaghi, aveva puntato a una strategia che mettesse il tridente come priorità.

Si è finiti, invece, a comprare un difensore, Akanji del Manchester City, appetito anche dai cugini milanisti che però non avevano la Champions League da proporre al nazionale svizzero. Per prenderlo si è sacrificato un difensore, Benjamin Pavard ora in prestito all’Olympique Marsiglia.

Ma l’estate dell’Inter ha lasciato un piccolo – grande – rimpianto, un nome che avrebbe dovuto completare il reparto offensivo di Cristian Chivu: Ademola Lookman, il grande sogno di mercato diventato alla fine un incubo da scacciare.

La dirigenza nerazzurra, con Beppe Marotta e Piero Ausilio in prima linea, ha provato in ogni modo a strappare il talento nigeriano all’Atalanta. Ma la Dea, si sa, è un osso duro. Il club bergamasco ha alzato un vero e proprio muro, più di quello per Koopmeiners la passata stagione nell’ultima annata di Gasperini alla Dea, valutando il Lookman oltre i 50 milioni di euro e respingendo ogni assalto interista.

L’alternativa non è stata trovata in tempo

Mentre le luci si spengono sul calciomercato estivo, un’indiscrezione proveniente direttamente dalla stampa inglese fa riaccendere la speranza e rivela un retroscena intrigante che riporta la strategia interista all’inizio del mercato, quando si cercava un esterno offensivo per completare il tridente con Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il prescelto di Marotta e Ausilio non era soltano Ademola Lookman. C’era un altro nome, un’opzione valutata seriamente ma non concretizzata per via dei tempi stretti e delle richieste economiche proibitive da parte dell’Everton.

Il ritorno di fiamma

Secondo il portale inglese The Athletic, l’Inter aveva intenzione di prendere Iliman Ndiaye, attaccante senegalese in forza all’Everton. La trattativa ci sarebbe stata ma non sarebbe decollata a causa della valutazione fissata dai Toffees.

Il club di Liverpool ha valutato Ndaye intorno ai 40 milioni di sterline. Una cifra giudicata eccessiva dall’Inter. Ora però, la situazione potrebbe cambiare. Chissà che l’Inter non torni alla sua idea primordiale, quella del tridente. In questo caso ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il senegale, Ausilio potrebbe imbastire un’operazione per gennaio, a titolo temporaneo. Nei prossimi mesi se ne saprà di più.