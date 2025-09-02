Inter, Chivu non può tirare un sospiro di sollievo | Vogliono quel nerazzurro a tutti costi: offerta faraonica

Marotta e la squadra mercato nerazzurra ha respinto gli assalti ai suoi gioielli. Ma Chivu non può ancora dormire sonni tranquilli.

Una identità ben definita. Con questo claim l’Inter di è presentata al mercato, nonostante l’inaspettata partenza di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita per allenare l’Al-Hilal. Progetto tecnico nuova, ma più o meno gli interpreti sono gli stessi.

Partendo da questa base, la dirigenza nerazzurra ha cercato l’altezza della situazione scegliendo la linea verde, affidando la panchina al giovane emergente Cristian Chivu e abbassando l’età media della rosa, fino alla passata stagione, in generale in tutto il ciclo di Simone Inzaghi, tra le più alte d’Europa.

Gli arrivi di Bonny, Luis Henrique, Diouf e il ritorno di Pio Esposito dopo la grande stagione allo Spezia, non confermato la strategia chiara dell’Inter, che però non ha intaccato l’ossatura della squadra: i senatori e i pilastri della precedente gestione Inzaghi sono stati tutti blindati.

Barella (cercato da Manchester City e Real Madrid) e Dimarco, Dumfries e Mkhitaryan, hanno resistito alle sirene di mercato perfino Calhanoglu e Sommer, senza dimenticare i veterani Acerbi e De Vrij, punti fermi della visione nerazzurra di Simone Inzaghi ma sul piede di partenza, almeno a inizio mercato.

Il giusto mix

Nonostante qualche intoppo di mercato non messo in preventivo, vedi il caso Lookman, leggasi la trattativa partita ma non portata a termine per Manu Koné della Roma, l’Inter ha mantenuto fede alle sue promesse. Almeno finora.

Anche con la chiusura del mercato, almeno in Italia, Cristian Chivu, e tutti i tifosi dell’Inter, non possono dormire sonni tranquilli. Perché? Perché c’è chi già stato a Milano, strappando un Nazionale alla Serie A, a suon di milioni. Tanti milioni.

Una nuova offensiva

Anche Davide Frattesi a inizio estate era un possibile partente. La Roma ha provato (timidamente) a riportarlo dove è cresciuto ai tempi del settore giovanile, invano. Stessa sorte per il Napoli. Sarebbe stato proprio Chivu a convincere Frattesi a restare.

Ma il fantasma del mercato estivo torna a funestare la Pinetina. Il Newcastle, forte della sua disponibilità economica e della voglia di costruire una squadra sempre più competitiva, non ha intenzione di mollare la presa, nonostante sia stata rifiutata anche l’ultima offerta, a pochi giorni dalla fine del mercato. La situazione di Frattesi è monitorata ancora dai Magpies, specialmente se non dovesse trovare lo spazio desiderato. La memoria corre subito all’estate del 2023, quando il Newcastle stupì tutti strappando Sandro Tonali al Milan. Un’operazione clamorosa che ha lasciato il segno nel campionato italiano. I Magpies hanno intenzione di riprovarci.