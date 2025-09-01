Juventus, alla fine è andato via per davvero | Ecco il nuovo attaccante per Tudor

Mercato vorticoso in questo finale di sessione per la Juventus: alla fine il bianconero è andato via per davvero. Ecco il nuovo attaccante.

Un’estate di speculazioni e tensioni, rumors e tanta voglia di cedere gli esuberi, condicio sine qua non si poteva operare in entrata, con tutte le complessità del caso. Alla fine la situazione in casa bianconera sembra finalmente essersi sbloccata.

Dusan Vlahovic, tutto ruotava intorno a lui. Almeno così nelle previsioni, al centro di una lunga e complicata telenovela estiva di mercato. Il suo ingaggio, che per la stagione entrante salirà a 12 milioni di euro (per un costo totale di 22 milioni), ha spinto la Juventus a valutare una sua inevitabile cessione, quanto meno a sedersi al tavolo delle trattative

Ma Vlahovic ha rifiutato categoricamente ogni offerta, dimostrando una notevole freddezza e una chiara volontà di restare a Torino, che sia per soldi, per destinazioni a lui non congeniali, o per la voglia di dimostrare alla Juventus di essere lui il numero 9 perfetto per Tudor, appartiene al passato e, quindi, interessa il giusto.

Ci ha pensato Comolli a scrivere la parola fine per una delle telenovele più seguite di questa estate. “Nessuna frizione tra noi e Dusan: lui è parte della squadra e starà con noi per tutta la stagione – ha assicurato il direttore generale bianconeri”. Ci sono stati vari contatti con diversi club, ma nulla più di questo e credo che anche il calciatore sia felice di rimanere con noi

Chi resta e chi va

Ma qualcuno doveva andare via oltre i soliti noti (Mbangula, Douglas Luiz e Weah), e alla fine ecco la cessione, ancora per bocca di Damien Comolli. “Abbiamo raggiunto un accordo per il trasferimento di Savona al Nottingham Forest”. Sì, il Nottingham Forest, quelli che hanno preso Ndoye dal Bologna e proprio Douglas Luis dalla Juventus.

La partenza di Savona, un’operazione da 15 milioni di euro, permette alla Juventus di aumentare il tesoretto per il mercato in entrata, con trattative già esistenti da chiudere in questi giorni vorticosi di fine sessione.

Avanti così

Con un Vlahovic confermato e Savona lontano dalla Continassa, la Juventus non può fare altro che accelerare i tempi per completare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Nonostante la conferma di Vlahovic, l’allenatore croato non ha cambiato idea.

Randal Kolo Muani resta sempre l’obiettivo numero uno. Il talento francese, protagonista di un’ottima stagione in bianconero prima di tornare al Paris Saint Germain, resta la prima scelta della dirigenza bianconera, che sta lavorando per smussare gli ultimi angoli. Ma l’imprevedibilità del mercato è sempre dietro l’angolo, così Comolli e la squadra mercato bianconera ha il piano B: si andrebbero all-in su Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea.