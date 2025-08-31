Inter, all’improvviso l’intoppo che fa saltare tutto | Rabbia Marotta, così è più complicato

Il successo col Torino è già archiviato. La settimana per l’Udinese scivola via con qualche problema di troppo per i nerazzurri.

Dalla gioia per la ‘manita’ al Torino nella prima di campionato alla preoccupazione per le condizioni di Massimo Moratti, il passo è breve. L’ex presidente dell’Inter nerazzurro è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dove sta lottando contro la polmonite.

Già, Massimo Moratti: non un presidente come tutti gli altri. Un mandato tra lo storico e l’iconico caratterizzato da un amore viscerale per l’Inter e da investimenti cospicui per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Anni di grandi acquisti, come Ronaldo “Il Fenomeno”, Roberto Baggio, Vieri e Ibrahimovic, si sono alternati a momenti di grande frustrazione, ma l’ossessione per la vittoria non ha mai abbandonato Moratti. Il culmine di questo percorso è arrivato con l’avvento di José Mourinho in panchina.

Un tecnico pragmatico e carismatico che, in due anni, è riuscito a costruire una squadra imbattibile, capace di trionfare in Serie A, in Coppa Italia e, soprattutto, in Champions League. La notte del 22 maggio 2010 a Madrid, con la vittoria contro il Bayern Monaco, ha rappresentato la realizzazione di un sogno lungo quasi mezzo secolo.

Preoccupazione e preoccupazione

La notizia del ricovero di Massimo Moratti ha scosso il mondo dei tifosi interisti: l’ex numero uno nerazzurro non sembra essere in una situazione critica, ma le sue condizioni destano comunque preoccupazione.

C’è comunque preoccupazione e preoccupazione nella settimana che porta alla sfida casalinga contro l’Udinese. Un’altra preoccupazione derivante da una cessione (importantissima nel mercato sostenibile) che sembrava fatta, ma a quanto pare non sarà così.

Niente Brasile

La trattativa per Tomas Palacios al Santos sembra naufragata. L’intoppo che rischia di far saltare tutto è dato dal giocatore, che sembra averci ripensato dopo che l’Inter aveva trovato l’accordo con il club paulista. Marotta ovviamente non l’ha presa bene, Palacios vorrebbe rimanere in Europa, ma non ci sono grandi offerte.

Secondo quanto annunciato dalla “Gazzetta dello Sport“, il club brasiliano starebbe cercando di convincere il giocatore, sarebbero scesi in campo sia Juan Pablo Vojvoda, direttore sportivo del Santos sia addirittura Neymar per cercare di far cambiare idea a Palacios. È un esubero per l’Inter. E gli esuberi di questi periodi devono essere ceduti, per aumentare quel gruzzoletto che permetterebbe all’Inter di operare in entrata, se ci fosse un’occasione da cogliere al volo.