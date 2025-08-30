Roma, un altro buco nell’acqua | A Gasperini viene un altro mal di pancia

Mercato sempre più complesso per la Roma in questo finale di sessione. Gasperini non riesce ad avere ciò che vuole per i giallorossi.

La sessione di mercato della Roma, la prima made in Gian Piero Gasperini e Massara, partita in quarta nonostante il mancato arrivo di Rios, è diventata un vero e proprio rompicapo, costellata da trattative che si trascinano e colpi di scena inaspettati, a fronte per di più delle continue richieste di new entry da parte dell’ex allenatore dell’Atalanta.

Arriva un altro buco nell’acqua, un’altra trattativa che sembrava ben avviata si è arenata, lasciando Gian Piero Gasperini, con un altro grattacapo. Un altro mal di pancia che si somma ai suoi continui lamenti in questa estate un po’ così, nonostante l’arrivo del validissimo Massara.

Le difficoltà iniziano con la gestione di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, che ha un contratto in scadenza nel 2026, si trova in una situazione delicata. L’ennesimo infortunio sembra alle spalle, ma la Roma non ha nessuna intenzione di rinnovargli il contratto, lo ha detto a chiare lettere lo stesso Gasperini prima di Roma-Bologna.

Sarebbe meglio per tutti che vada via adesso, ma la sua cessione, però, sta procedendo a rilento. L’ex capitano giallorosso vorrebbe rimanere in Italia, ma l’unica offerta concreta, seppur timida, arriva dal West Ham. Una situazione che complica i piani della dirigenza e che lascia l’allenatore in una posizione scomoda. Ma i problemi non finiscono qui.

Dubbi su dubbi

Non è un segreto che Artem Dovbyk stia vivendo un momento un po’ così, superato nelle gerarchie da Evan Ferguson e cedibile per la proprietà. La Roma, ovviamente non può svenderlo visto quanto lo ha pagato, quasi 40 milioni di euro. Una cifra che nessuno darà ai giallorossi.

Il Villarreal ha provato con un’operazione in prestito, ma la Roma non è ha voluto sapere. Ora la palla passa al Newcastle, che potrebbe essere la nuova destinazione per l’attaccante ucraino, tempistiche permettendo. Una complicazione che non permette margini di azione, ma che a quanto pare non è l’ultima delusione per Gasperini.

Un no definitivo

L’esterno tanto richiesto da Gasperini non verrà. Inutile il viaggio di Massara a Londra: il tanto corteggiato Jadon Sancho ha rifiutato definitivamente la destinazione romana. La sua decisione, che sembrava nell’aria, è stata confermata nelle ultime ore.

Un vero e proprio colpo basso per la Roma, che aveva puntato molto sul talento inglese per rinforzare il reparto offensivo, a cui secondo Gasperini manca un esterno offensivo. Con Sancho fuori dai giochi, l’unica alternativa al momento è George (stesso procuratore di Sancho), che però viene visto più come un ripiego che come una vera e propria soluzione.