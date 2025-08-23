Né Lookman, né Kone? Ad Ausilio viene l’idea geniale | Inter, ecco il colpo dell’estate

Il doppio rifiuto per Ademola Lookman e Manu Koné non ha fermato la voglia dell’Inter di mettere a segno il colpo dell’estate. Eccolo!

Per fortuna c’è il tesoretto di oltre cinquanta milioni di euro, figlio delle cessioni degli esuberi. Un tesoretto, purtroppo per i tifosi nerazzurri, che è ancora nelle casse della Beneamata, ma che potrebbe finalmente essere utilizzato per portare quell’upgrade di cui necessitano i vice campioni d’Europa per essere ancora competitivi in Italia e, perché no, in Europa.

Il calciomercato, d’altronde, è un’arte fatta di pazienza, intuizione e, a volte, colpi di scena inaspettati. Dopo i due no incassati per Ademola Lookman dell’Atalanta e Manu Koné della Roma, l’Inter non si è persa d’animo, anzi. La dirigenza nerazzurra, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, ha messo a segno quello che potrebbe essere il vero affare dell’estate.

Nonostante le cifre importanti messe a bilancio con la cessione di alcuni esuberi, il club non ha voluto forzare la mano con le due squadre italiane. La Roma, in particolare, ha blindato Koné considerandolo incedibile. Ma è proprio da una situazione di stallo che nasce un’idea vincente.

Ausilio si è guardato attorno e con la squadra mercato nerazzurra ha individuato un’opportunità che ha tutte le carte in regola per risolvere i problemi a centrocampo dell’Inter di Chivu e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, con il morale ancora sotto i tacchetti per l’epilogo della passata stagione, dove non è stato alzato nemmeno un trofeo.

Dal mercato l’ancora di salvataggio

Se per Lookman, a meno di colpi di scena, le speranze di vederlo all’Inter sono definitivamente tramontate, una fiammella di speranza per Manu Koné è ancora accesa. Ma l’Inter non può aspettare più di tanto, così arriva dal mercato l’ancora di salvataggio per Cristian Chivu.

Quella che sembrava soltanto una suggestione, una chiacchiera da bar, un rumors destinato a fare rumore e nulla più, è diventata una trattativa vera e propria. L’Inter ha infatti puntato su Adrien Rabiot, il centrocampista francese messo fuori rosa De Zerbi, dopo le vicissitudini di Rennes, dove l’ex Juventus ha avuto uno screzio pesante con il suo compagno di squadra Rowe. L’OM ha deciso di punirli entrambi.

Dalla suggestione a un fatto concreto

A fare da apripista a un possibile ritorno in Italia di Adrien Rabiot, è stata proprio mamma Veronique, l’agente che cura gli interessi di suo figlio: ha chiesto in primis all’OM la cessione, con un occhio di riguardo all’Italia, preferita a Spagna e Inghilterra.

Un’operazione che porterebbe a Milano un calciatore di grande talento, capace di giocare in diverse posizioni del centrocampo e con una vasta esperienza internazionale. Con l’arrivo di Rabiot, l’Inter si assicurerebbe non solo un giocatore di classe, ma darebbe anche un segnale forte e archivierebbe una volta per tutte Lookman e Manu Koné. Secondo il Corsport per il momento siamo ancora all’alveo delle suggestioni, ma all’Inter Rabiot piace parecchio e il fatto concreto potrebbe arrivare a breve, sotto forma di un’offerta ufficiale.