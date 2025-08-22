Una trattativa ai dettagli | Fiorentina sempre più scatenata, Pioli punta dritto a un posto in Champions

Non solo l’arrivo di Piccoli e il tris in Slovacchia col Polissya, arrivano altre buone notizie per la Fiorentina di Pioli dal mercato.

Un’autentica mina vagante. La Fiorentina non ha intenzione di restare a guardare le big duellare per la Champions. Lo dice il mercato, lo conferma il ritorno di Stefano Pioli in Italia e anche il convincente debutto in Conference League, in Slovacchia, contro gli ucraini del Polissya.

Capitolo mercato. Come se non bastasse l’arrivo di Dzeko e il riscatto di Gudmundsson, Pioli avrà a disposizione addirittura tre centravanti, un lusso per questa Serie A. Ufficiale l’arrivo di Roberto Piccoli, talento classe 2001, per cui la Fiorentina ha sborsato ben 27 milioni di euro.

Un investimento massiccio che testimonia la fiducia nel giovane attaccante, un vero e proprio “numero 9” moderno. Piccoli è un centravanti atipico ma estremamente efficace. Dotato di una stazza imponente, abbina alla potenza fisica una tecnica raffinata e una grande visione di gioco.

Non è il classico finalizzatore da area di rigore, ma un attaccante capace di svariare su tutto il fronte offensivo, agendo spesso da “regista” d’attacco. Bravo a legare il gioco, a servire i compagni e a creare spazi, Piccoli è un vero e proprio incubo per le difese avversarie. La sua capacità di tirare con entrambi i piedi e la sua pericolosità sulle palle inattive lo rendono un’arma letale in ogni situazione.

L’arrivo di Piccoli, che va ad aggiungersi a un reparto offensivo già ricco di talento, è l’ulteriore tassello che mancava per completare un attacco da sogno. Fermo restando l’ottimo centrocampo formato con Fagioli, Fazzini e Sohm.

Avanti tutta

L’onda lunga dell’entusiasmo arriva dalla Conference League, dove la Fiorentina ha steso il Polissya con un sonoro 3-0. Una vittoria netta e meritata, che ha mostrato una squadra già in ottima condizione e con le idee chiare.

A sbloccare il match ci ha pensato la dinamite pura di Moise Kean, la cui esplosività ha costretto all’autorete il

portiere Kudryk. A segno Robin Gosens, un vero e proprio motorino inesauribile sulla fascia, tris griffato da Albert Gudmundsson. A completare il quadro più che positivo, le solite parate decisive di David De Gea, che ha spento sul nascere le poche velleità offensive degli ucraini.

Di buone notizie in buone notizie

A Firenze si respira un’aria di grande serenità e le trattative per i rinnovi sono in dirittura d’arrivo. A confermarlo è il direttore generale Ferrari, che ha spento sul nascere le voci di mercato attorno a alla stella viola.

“Il rinnovo di Kean? Moise sta benissimo con noi e siamo ai dettagli” ha dichiarato Ferrari, rassicurando la piazza. “È la prima persona a dirci che restava a Firenze, anche se le tentazioni ci sono state”. Una conferma importante. Un’altra per questa Fiorentina.