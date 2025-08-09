Comolli cancella la Juventus di Giuntoli | Anche lui è un esubero: se ne vada via!

Pian piano la Juventus costruita da Giuntoli e Thiago Motta si sta disgregando. Andrà via anche un altro bianconero preso dall’ex diesse.

Molte big stanno correndo verso il mercato. Pensi a un Napoli più forte, completo e profondo di quello che ha conquistato lo scudetto. Immagini un’Inter sempre fortissima visto che ha mantenuto tutti i suoi big, cedendo solo gli esuberi.

Per non parlare del Milan, già avanti nella campagna di rafforzamento dopo i colpi messi a segno: Modric, Ricci e Jashari a centrocampo, Estupinan come erede di Theo Hernandez. Roma più profonda, perfino la Fiorentina si è rinforzata molto pensando a quell’attacco composto da Kean (permanenza tutt’altro che scontato), Dzeko e Gudmundsson.

Juventus, invece da andamento lento. Ad agosto sono arrivati Jonathan David e Joao Mario. Stop. A poche settimane dall’inizio del campionato, la dirigenza bianconera è ancora alle prese con le uscite, necessarie per le entrate.

La rivoluzione tarda ad arrivare a causa di questi intoppi, anche se Damien Comolli ha ben in testa di imprimere un cambio di rotta netto rispetto alla gestione precedente. Le mosse di mercato recenti e future sembrano indirizzate a cancellare le scelte di Cristiano Giuntoli e dell’ex allenatore Thiago Motta.

Un taglio col passato

Renato Veiga era arrivato con grandi aspettative, considerato un jolly prezioso, ma rispedito al Chelsea dopo pochi mesi dal suo acquisti. E che dire di Mbangula, spesso schierato titolare da Motta, ceduto per appena 10 milioni di euro al Werder Brema. Una mossa che ha spiazzato gli addetti ai lavori, considerando il suo ruolo nella squadra. Ma il taglio con un recente passato non finisce qui.

L’esperienza di Alberto Costa è già conclusa: il lusitano è stato usato come contropartita tecnica per prendere Joao Mario. Anche Nico Gonzalez, arrivato con il compito di dare qualità al centrocampo, è ora sulla lista dei cedibili. Perfino il futuro di Teun Koopmeiners, considerato un perno del progetto bianconero, potrebbe essere in discussione se l’olandese non dovesse confermare le sue prestazioni. E chissà quale altro acquisto di Giuntoli sarà sacrificato in un agosto sempre più caldo per la Signora.

Via pure lui

Secondo la Gazzetta dello Sport, Kelly (25 milioni per riscattarlo) può partire serenamente. Non a caso la Juventus starebbe sfogliando la margherita per prendere un altro difensore. Tra i nomi papabili, spicca Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal e della nazionale polacca.

Ci sono anche il greco Konstantinos Koulierakis e il brasiliano Lucas Beraldo. Insomma, degli acquisti di Giuntoli c’è rimasto ben poco. Prima, però, quelle cessioni di fondamentale importanza per il mercato in entrata della Signora.