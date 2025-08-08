Silenzi assordanti e niente feeling con Gasperini | Al big della Roma non resta che fare le valigie

Foschi presagi all’alba del ciclo Gasperini: silenzi assordanti e niente feeling col tecnico. L’unica soluzione è quella di andare via.

Un’estate che doveva portare entusiasmo, certezze e nuove ambizioni in casa Roma si sta lentamente trasformando in un crocevia di dubbi e interrogativi per alcuni big giallorossi, su cui aleggiano i fantasmi del mercato… in uscita.

L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa ha portando con sé un vento di cambiamento che, a quanto pare, non sta soffiando nella direzione sperata per alcuni dei pilastri, o presunti tali, della squadra capitolina.

Al centro delle discussioni, che fanno rima con riflessioni, Artem Dovbyk: il massimo goleador giallorosso della passata stagione finora non è riuscito a trovare la sintonia giusta con il nuovo tecnico, tanto da non essere più considerato incedibile, visto anche l’ottimo inizio della new entry Evan Ferguson.

L’adattamento di Artem Dovbyk al sistema di gioco di Gasperini si sta rivelando più complesso in queste prime settimane di pre-season. E Questa mancanza di feeling, unita a un mercato che potrebbe offrire occasioni interessanti, ha indotto la dirigenza a rivalutare la posizione di Dovbyk, aprendo alla possibilità di una sua cessione, ovviamente davanti a una offerta congrua.

Futuro incerto

Ma Dovbyk non è l’unico nome che agita le notti romane. Anche il futuro di Paulo Dybala è avvolto da un’aura di incertezza. La Joya, il cui talento è indubbio, deve ancora misurarsi con il dispendioso e atletico gioco di Gasperini. I postumi dell’operazione non permettono di fare troppe analisi.

Certo è che, al netto anche di un discorso economico, il gioco di Dybala dovrà conciliarsi con la richiesta di pressing alto e di continui ripiegamenti imposti dal nuovo sistema di Gasperini. Sebbene le sue qualità tecniche siano fuori discussione, la tenuta fisica e la capacità di sacrificarsi devono essere ancora verificate.

Un caso a tutti gli effetti

Se la situazione di Dovbyk e Dybala è sotto i riflettori per ragioni tecniche, quella di Lorenzo Pellegrini è avvolta da un silenzio che preoccupa e, allo stesso tempo, fa rumore. Il capitano giallorosso sta vivendo un momento delicato all’alba del ciclo di Gasp, l’unico a non essere convocato nella tournee giallorossa in Inghilterra.

I “silenzi assordanti” sul suo rinnovo contrattuale, uniti a una scintilla che, a quanto pare, non è ancora scoccata con Gasperini, alimentano un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava solo una suggestione. Si è parlato tanto della sua cessione, che sia arrivato veramente il momento? Gli indizi ci sono, per le certezze bisognerà aspettare ancora un po’.