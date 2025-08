Vi prego, serve un altro Retegui | L’accorato appello di Juric viene ascoltato: ecco il nuovo attaccante dell’Atalanta

Non solo uscite illustri in casa Atalanta. L’accorato appello di Ivan Juric viene ascoltato dall’Atalanta: ecco l’erede di Mateo Retegui.

Che sarebbe stata dura accantonare nove anni di ciclo leggendario, si sapeva. Ma che potesse essere così dura, forse neanche Ivan Juric se lo aspettava. Nell’era post Gasp, l’Atalanta è sempre la regina delle plusvalenze, ma ora anche un cantiere aperto.

Da qui il grido, un accorato appello da parte del nuovo allenatore della Dea. In primis quello di non perdere altri nerazzurri, ma anche di partorire quanto prima l’erede di Mateo Retegui, volato in Arabia Saudita per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, senza contare il faraonico ingaggio dell’italo-argentino con l’Al-Qadsiah.

Certamente il colpo del top scorer della scorsa Serie A è stato il più clamoroso, probabilmente il più doloroso per i tifosi. La sua partenza lascia un vuoto che diventa voragine aggiungendosi pur sempre il divorzio con Gasperini.

Ma Retegui non è l’unico ad aver fatto le valigie. A sorpresa, anche Matteo Ruggieri, terzino sinistro rivelazione della scorsa stagione, ha scelto di intraprendere un’avventura internazionale, trasferendosi all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Un addio inatteso che priva Juric di un elemento prezioso sulla fascia. E ancora.

Chi può partire

Al netto di Lookman, ci sono altri nerazzurri per niente affatto certi di restare. E pensare che Juan Cuadrado, lo scorso anno una risorsa prima di essere svincolato, vestirà di nerazzurro, sempre in Serie A ma con il Pisa.

Tutta da attenzionare la situazione di Ederson. Sembra una sorta di quiete prima della tempesta, se ne parla poco ma è sempre meglio ricordare che il centrocampista brasiliano, autore di una stagione superba, è letteralmente richiestissimo in Italia e in Europa. Numerosi top club si sono fatti avanti con insistenza, e la sua permanenza a Bergamo è tutt’altro che scontata.

I papabili

Incassate cifre importanti, l’Atalanta ascolterà l’appello di Ivan Juric, portando a Bergamo un attaccante che possa far rimpiangere il meno possibile Retegui. I nomi sul taccuino del direttore sportivo Tony D’Amico sono diversi, ma due in particolare sembrano in cima alla lista.

Il primo è quello di Vangelis Pavlidis, goleador greco che milita in Portogallo col Benfica. Attaccante moderno, forte fisicamente e con un grande senso del gol, più o meno quanto Tolu Arokodare, centravanti nigeriano del Genk. La Dea sta valutando altri profili, i soldi ci sono anche se nessuno potrà veramente sostituire il capocannoniere della scorsa Serie A.