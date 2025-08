Arriva l’offerta irrinunciabile | L’Inter non può non accettare. Chivu ci rimane malissimo

Le regole del mercato impongono all’Inter di accettare un’offertona per un nerazzurro. Ma Chivu ci rimane malissimo.

Ha mantenuto tutti i suoi big, perfino Hakan Calhanoglu, praticamente in partenza dopo l’alterco con Lautaro Martinez all’indomani della prematura uscita al Mondiale per Club. Almeno fino l’Inter è riuscita in questa eccezione alla regola della sostenibilità a cui devono sottostare molti club di Serie A. Ma siamo soltanto a inizio agosto, manca tantissimo al termine della sessione estiva e può succedere di tutti.

Il calciomercato estivo 2025 è una complessa partita a scacchi per l’Inter, chiamata a conciliare ambizioni sportive e la ferrea logica della sostenibilità finanziaria. Un mantra ripetuto più volte dalla dirigenza nerazzurra, che impone sacrifici dolorosi di fronte a quelle che vengono definite “offerte irrinunciabili”.

Ed è in questo contesto che s’inserisce un’offerta monstre proveniente dalla Premier League. Un’offerta che l’Inter è costretta quanto meno ad ascoltare proprio per la sostenibilità del suo mercato. Ma che, al tempo stesso, mette a serio rischio la permanenza di un nerazzurro, costringendo quasi la Beneamata a sedersi al tavolo delle trattative.

La filosofia del “comprare bene e vendere meglio” è diventata una necessità stringente per i club italiani, e l’Inter non fa affatto eccezione. Con la necessità di mantenere i conti in ordine e rispettare i parametri finanziari imposti, ogni proposta economica di un certo spessore deve essere attentamente valutata.

Una Spada di Damocle su Chivu

È un momento super complicato per tutti gli allenatori, si devono barcamenare tra l’inizio del pre-season, aspettando i rinforzi richiesti ma al tempo stesso speranzosi che non gli vengano tolti giocatori chiave per la loro visione calcistica.

Figuriamoci Cristian Chivu, giovane allenatore alla prima grande esperienza in una big, tra l’altro a caccia di riscatto dopo una folle stagione terminata (con Simone Inzaghi) con gli “zeru tituli”. Ma il romeno non arrivano certo buone notizie.

Tanti soldi in ballo

A luglio l’Inter aveva rifiutato 20 milioni di euro dal West Ham per Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000. Ma ora il Crystal Palace fresco vincitore della FA Cup e pronto a scendere in campo in Europa, ha alzato l’asticella. E non pochi.

Secondo i tabloid inglesi le Eagles avrebbero messo sul piatto della bilancia più di 30 milioni di euro per prendere il nazionale teutonico. Il problema è che per Chivu si tratta di una risorsa, un giocatore di cui l’Inter ha una grande fiducia in quanto intravede ampi margini di crescita. Ma la legge del mercato sostenibile non ammette eccezioni. Da capire se il Crystal Palace aumenterà anche di poco la sua. Se arriverà, l’Inter non chiuderà la porta.