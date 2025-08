L’arrivo di Max Allegri miete la prima “vittima” | Il rossonero ai margini del Milan: deve andare via

All’alba del nuovo ciclo del Milan, Max Allegri fa fuori un rossonero, relegandolo ai margini del gruppo: deve andare via.

Oltre il mercato. Nonostante si complichi l’affare Jashari, Max Allegri va dritto per la sua strada. Confortato dalle prime uscite del nuovo Milan, l’allenatore rossonero applaude lo spirito di gruppo, che si sta formando con tempi più rapidi del previsto.

Certo, uno con le caratteristiche di Jashari serve per l’Istant Team che ha in mente Max Allegri. Ma la trattativa è più complessa del previsto, quando si tratta con il Club Brugge poi, i margini di trattativa sono sempre molto ristretti. Bottega cara quella dei belgi.

Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, il club fiammingo avrebbe rifiutato la nuova proposta rossonera: i 33,5 milioni più bonus offerti da Tare non bastano. Club Brugge fermo sulle sue posizioni: vuole 40 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello.

Una pedina che al Milan serve a centrocampo, dopo aver preso Modric e Ricci. Jashari è un giocatore molto dinamico, un autentico jolly da schierare davanti alla difesa, manche utilizzabile da mezz’ala. È abile nel palleggio e nella gestione della palla. Non solo.

Serve una nuova offerta

Piedi educati, precisione nei passaggi, sia corti che lunghi, sa verticalizzare e inserirsi negli spazi. E se c’è da dribblare, nessun problema. Insomma, un giocatore a lungo corteggiato, ma non ancora preso, nonostante sia ferma la sua volontà di giocare nel Milan.

Per questo il Diavolo ci riproverà per il centrocampista svizzero, anche perché Max Allegri a centrocampo ha praticamente fatto fuori un giocatore relegandolo ai margini del gruppo squadra in maniera irrecuperabile: meglio se si trovi una nuova sistemazione.

Non c’è posto in questo Milan

Allo stato attuale delle cose, non c’è spazio per Ismael Bennacer nel Milan di Allegri. Uno degli esuberi al pari di Lorenzo Colombo (ora al Genoa), Emerson Royal (in Brasile col Flamengo) e quel Morata promesso sposo del Como.

Allegri non ha convocato Bennacer per la tournee estiva in Oriente e la società ha preso la palla al balza per metterlo fuori rosa, anche per un discorso economico visto che il centrocampista francese naturalizzato algerino è prigioniero di un contratto da 4 milioni netti a stagione, che diventano 7 visto che la tipologia dell’accordo non prevede il decreto crescita. Sette, proprio quei milioni che servirebbero per arrivare a Jashari, senza parlarne più.