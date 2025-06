Dal Real Madrid dei “Galacticos” a giocatore…di poker | In una sola notte ha perso “solo” 54 milioni

Il Real Madrid ha avuto in rosa un giocatore fuori dalle righe, che non si è smentito nemmeno dopo il ritiro, ha perso una cifra enorme al poker

Il Real Madrid ha avuto nel corso della sua storia alcuni dei giocatori più talentuosi delle varie generazioni, con l’approdo al Bernabeu che è, ancora oggi, visto come l’apice di una carriera. I Blancos sono la squadra che ha vinto più Champions League e continuano a dominare, in compagnia degli storici rivali del Barcellona, la Liga spagnola.

Ancora prima del ciclo vincente con Carlo Ancelotti, la squadra della Capitale spagnola era in grado di incantare il Mondo grazie alla classe dei propri giocatori, con una bandiera come Raul come leader dello spogliatoio e un reparto offensivo composto da top player, tra cui anche l’italiano Antonio Cassano per un breve periodo, sotto la guida di Fabio Capello.

Non sempre, però, gli acquisti voluti dal presidente Florentino Perez si sono rivelati azzeccati. Un flop è stato rappresentato da un arcigno centrale difensivo danese che Ronaldo il Fenomeno ha definito come il compagno più scarso che abbia mai avuto.

Il suo soprannome in campo era Orco, dato che si era fatto notare soprattutto per la sua aggressività, con qualità tecniche scadenti, sopperite con la grinta e la fisicità.

Un disastro sia dentro che fuori dal campo, le sue avventure al limite della legalità

Ha vestito anche le maglie dell’Everton, dell’Amburgo e del Celtic, altri club gloriosi, ma senza riuscire mai a entrare nel cuore dei tifosi, se non quelli del proprio Paese, con ben otto anni titolare in Nazionale.

Lui è Thomas Gravesen che, stando a quanto riporta il The Sun, ha una mega villa a Las Vegas e si cimenta con diletto a giocare a poker, diventando pure un professionista.

Ha perso una cifra enorme al poker, l’ultima delle sue bravate

Il mediano si è ritirato nel 2009, è scomparso per anni, per poi tornare tra le luci della ribalta per alcune notizie, non del tutto confermate, come quella che avrebbe perso, giocando a carte, 54 milioni di dollari.

Una leggenda che lo ha reso celebre più delle sue prestazioni nel corso della sua carriera, come la love story con Kira Eggers, ex modella di Playboy e poi protagonista di numerosi video a luci rosse.