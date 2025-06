“Voglio ricordarlo col sorriso”, tragedia Schumacher | Non c’è più nulla da fare

Il destino di Michael Schumacher è segnato, le ultime dichiarazioni commuovono tutto il mondo della Formula Uno

Michael Schumacher è stato tra i più grandi piloti della storia della Formula Uno. Una carriera da fuoriclasse, iniziata grazie a Eddie Jordan che lo selezionò per il Gran Premio del Belgio del 1991, mostrando subito un potenziale enorme. Ma è con la Benetton che il campione tedesco si è fatto notare, riuscendo a migliorare di molto le prestazioni di una macchina che non era tra le più competitive del circuito.

Dopo avere vinto il suo primo titolo mondiale, il pilota ha scelto di alzare l’asticella e di firmare per la Ferrari, in un momento di crisi del Cavallino Rampante, simile a quello dei giorni nostri.

La Rossa non vinceva la classifica costruttori da 15 anni. Con Schumacher arrivarono cinque Mondiali di fila, sei se si considera quello relativo alla scuderia. L’epoca d’oro del team di Maranello è collegata alle gesta di un atleta che ha saputo fare la differenza nella sua disciplina, appassionando alle quattro ruote un’intera generazione.

La mattina del 29 dicembre 2013, durante una discesa fuoripista in sci sulle nevi di Méribel, Schumacher cadde e sbatté la testa contro una roccia. Dopo l’impatto l’ex pilota è andato in coma per circa sei mesi, per poi non recuperare del tutto le sue funzioni cerebrali.

Come sta oggi Schumacher, ci risponde il suo talent scout

Uno dei suoi scopritori è stato Flavio Briatore, ex team principal della Benetton, ed è lui a informare, con una dichiarazione, riguardo alle condizioni di salute del campione di Formula Uno.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano italiano “Corriere della Sera”, racconta le molte soddisfazioni che Schumacher gli ha tolto quando era ancora un talento in erba e già era in grado di dominare la pista, sbaragliando la concorrenza dei rivali più esperti.

Le condizioni sono preoccupanti, il dramma non è stato ancora digerito

Ma l’attuale team principal dell’Alpine parla anche di averlo incontrato dopo l’incidente: “Se chiudo gli occhi lo rivedo sorridente dopo una vittoria, e preferisco ricordarlo così piuttosto che disteso su un letto“.

Una confessione dolorosa e una scelta da rispettare, con il ricordo dei bei momenti trascorsi insieme che vuole prevalere rispetto alla persona che è oggi.