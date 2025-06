Era in vacanza in Spagna con gli amici, calciatore SCOMPARSO: si è perso dopo una notte in discoteca

Del calciatore non si hanno più tracce dopo una notte in discoteca, era con alcuni compagni di squadra che lo hanno perso

Nelle ultime è arrivato l’epilogo drammatico di una vicenda che ha visto protagonista un calciatore che si era preso qualche giorno di riposo per organizzare una vacanza insieme ad alcuni compagni di squadra e non ha fatto più ritorno.

Una sparizione che ha suscitato la preoccupazione di tutto il club che confidava in un lieto fine, in un ritrovamento senza conseguenze del proprio tesserato di cui erano state perse le tracce al termine di una notte di divertimento in una discoteca, con la speranza che non gli fosse successo niente di grave e con la famiglia che si era mobilitata per avere notizie al più presto.

Il calciatore era in vacanza con alcuni compagni di squadra. L’ultimo contatto riguarda una chiamata ai genitori nel pomeriggio per comunicare loro dell’arrivo in hotel. Poco dopo ha prelevato una somma di denaro al bancomat per poi recarsi in serata con gli amici in una discoteca di Alicante.

Al momento del ritorno in hotel, il ragazzo è tornato nel locale per prendere una giacca che si era dimenticato. A quel punto non ha fatto ritorno. La mattina seguente gli amici hanno denunciato la sua scomparsa.

Un video ha aiutato le ricerche della polizia locale

Le indagini delle forze dell’ordine sono iniziate all’istante, con la presa in esame delle registrazioni delle telecamere del Comune e dell’autorità portuale per trovare indizi e cercare di scorgere il calciatore scomparso.

La polizia lo ha localizzato grazie a un video in cui camminava da solo, con il segnale del cellulare che si è interrotto verso le tre di mattina nella zona del porto dove si sono concentrate le ricerche.

La ricostruzione dell’accaduto e il dolore del club

Il fatto è avvenuto nella sera tra il 31 gennaio e il 1 febbraio e di recente la vicenda ha avuto una tragica conclusione con la scoperta del corpo senza vita di Jacov Jelkic, che militava nel Granges Paccot, club della terza serie del calcio svizzero.

Una notizia tremenda che scuote il club e, in generale, tutto il mondo dello sport. Le forze dell’ordine ritengono che la morte sia avvenuta in modo accidentale, senza il coinvolgimento di altre persone.