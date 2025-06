In Champions, ma con la PENALIZZAZIONE: rivoluzione Uefa | C’entra il fair play finanziario

Nuovo caso UEFA, non si era mai vista prima una situazione del genere: il top club è iscritto alla prossima edizione ma con una penalizzazione

La UEFA Champions League, la competizione più amata dai tifosi del mondo del calcio, è ufficialmente terminata. L’ha vinta il Paris Saint-Germain di Luis Enrique per la prima volta nella sua storia, dominando l’Inter di Simone Inzaghi con un totale di 5-0.

Non c’è stata partita. I francesi hanno avuto il pallino del gioco dal primo all’ultimo minuto, surclassando sia tatticamente che tecnicamente i nerazzurri, che si son dovuti dunque arrendere già nei primi minuti e consegnare la coppa ai rivali.

Nonostante sia sia giocata da pochi giorni, il pensiero già va all’edizione 2025/2026. Con i verdetti emessi da parte dei campionati nazionali, si sono dunque decise già 29 delle 36 squadre partecipanti, pronte a darsi battaglia per la vittoria finale.

Ne mancano quindi solamente 7, che usciranno dalle qualificazioni, tra “percorso campioni” (5 dalle squadre vincitrici dei campionati di federazioni con ranking UEFA più basso) e “percorso piazzate” (2 dalle squadre non campioni ma con un buon posizionamento nei campionati di medio-alto ranking UEFA).

Caso mai visto prima

Tra tutte le società già qualificate ce n’è una che ha creato un precedente mai visto prima. Un caso che ha sbalordito i lettori dato che stiamo assistendo ad una circostanza in cui il protagonista è un club che è riuscito ad iscriversi nonostante abbia subito una penalizzazione.

Il tutto ha a che fare con il Fair Play Finanziario: Secondo quanto riportato dal Times, avrebbe violato le norme della UEFA per il secondo anno consecutivo, intaccando inevitabilmente in aspre sanzioni che verranno applicate a partire dalla prossima stagione.

Ancora nei guai

Parliamo dell’FC Barcelona, la squadra del Presidente Joan Laporta. I blaugrana hanno disputato una stagione incredibile, tanto da vincere La Liga, la Copa del Rey e la Supercopa de España ma l’entusiasmo è stato spezzato da questo episodio, che li vede nuovamente nei guai.

Si vocifera che abbia dichiarato in modo errato i propri profitti ed il fatto che sia accado per due anni consecutivi rende il contesto ancor più critico. Ciò significa che non se la caveranno con una banale multa come lo scorso anno ma una violazione simile fa sì che gli venga limitato il numero di calciatori da iscrivere ed addirittura una decurtazione dei punti. Sarebbe una pesantissima stangata dato il nuovo format a girone unico, che rischierebbe di non farli qualificare alle fasi ad eliminazione diretta. Si attendono nuovi risvolti nei prossimi giorni ma è chiaro che non saranno giorni tranquilli per i Culés.