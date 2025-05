ULTIMORA Inter: ufficiale, l’allenatore ha firmato con un altro club | Si riparte da zero

Bisognerà cambiare strategia, ha già firmato il contratto: l’Inter si ritrova senza allenatore per la prossima stagione

L’Inter sta vivendo una delle stagioni più folli degli ultimi anni. Quest’annata la squadra di Simone Inzaghi è riuscita nell’impresa di lottare sino alla fine di ogni competizione ma sino ad ora è incredibilmente a rimasta mani vuote.

In Supercoppa Italiana ha perso in finale contro il Milan, in Coppa Italia ha perso sempre con i rossoneri ma in semifinale mentre in Serie A si è dovuto arrendere al Napoli. E’ la rosa partenopea ad essersi laureata Campioni d’Italia, con un solo punto di distacco al termine delle 38 giornate.

Resta dunque l’ultima partita dell’anno da disputare, la finale di UEFA Champions League. L’evento è in programma il 31 Maggio all’Allianz Arena di Monaco, nel cui impianto affronterà il Paris Saint – Germain di Luis Enrique.

Sarà una gara spettacolare perchè entrambi hanno il desiderio di prendersi la loro rivincita. I nerazzurri per la finale persa ad Istanbul nel 2023 contro il Manchester City mentre i Les Parisiens per quella persa nel 2020 a Lisbona contro il Bayern Monaco.

Ultima partita

Quella della massima competizione europea per club è probabilmente l’ultima partita di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. La scorsa stagione, dopo aver permesso alla società di cucire la seconda stella sul petto, firmò il prolungamento di un anno, una situazione che ad oggi non sembra volersi ripetere.

Nonostante il suo contratto scada tra un anno, le voci di un suo addio si fanno sempre più insistenti. Non per suoi demeriti, dato che quanto conseguito in questi anni non permette a nessuno di discutere la sua permanenza ma per le tante offerte arrivate da vari top club esteri e dall’Arabia.

Ha firmato

Sono proposte che fanno tentennare, soprattutto quella derivante dal Medio Oriente, alle quali però il mister piacentino ha promesso di rispondere dopo l’ultimo giorno di Maggio. E’ dunque chiaro che gli stia balenando l’idea di provare una nuova avventura e che quindi si separerà dai nerazzurri dopo oltre 4 anni.

Tra i tanti nomi fuoriusciti in questi giorni, c’era in pole quello di Cesc Fabregas. Lo spagnolo ha dimostrato nell’ultima stagione al Como di essere un grande gestore e di esser capace di portare idee innovative, tutte caratteristiche che piacevano al club di Viale della Liberazione. Dovrà però fare a meno di lui in seguito alla notizia uscita nell’ultima ora, che vede il Presidente dei Lariani, Mirwan Suwarso, annunciare il suo rinnovo tramite un post su Instagram. La storia tra i due dunque continuerà ed adesso l’Inter sarà costretta a cercarsi un nuovo allenatore: occhio però, perchè con Gasperini in direzione Roma, Sarri potenzialmente all’Atalanta, Conte a Napoli ed Allegri alla Juventus, non è rimasto quasi nessuno a disposizione.