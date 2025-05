Tragedia dopo la semifinale: c’è scappato il ferito | Tifosi contro la polizia

Dopo la semifinale di ritorno non sono mancati attimi di tensione, la polizia è intervenuta contro i tifosi, uno di loro è rimasto ferito

Le semifinali di ritorno di Champions League hanno regalato spettacolo e gare molto equilibrate. L’Inter ha conquistato il pass per la finale, la seconda in tre anni per la squadra di Inzaghi, dopo avere avuto la meglio del Barcellona ai tempi supplementari e dopo avere recuperato una partita che sembrava ormai indirizzata a favore dei blaugrana.

I nerazzurri si sono portati sul doppio vantaggio grazie al tocco sotto porta di capitan Lautaro Martinez e al rigore siglato da Hakan Calhanoglu, ma nella ripresa gli spagnoli hanno reagito al punto da ribaltare il risultato con Raphinha che ha gelato il Meazza.

Quando manca ormai pochissimo al triplice fischio finale, Francesco Acerbi, che era rimasto in avanti, ha riportato il match in equilibrio con una rete da vero centravanti, prima che Davide Frattesi non abbia fatto esplodere lo stadio con il goal decisivo.

Adesso il club di Viale della Liberazione dovrà dosare le forze nelle ultime gare di campionato per arrivare con l’undici migliore alla sfida di Monaco di Baviera prevista il 31 maggio che vedrà di fronte il Psg.

Chi affronterà l’Inter nella finale di Champions League, i nerazzurri partono con il favore del pronostico

La squadra campione di Francia ha eliminato l’Arsenal, battendola anche al Parco dei Principi dopo avere vinto anche a Londra.

Un passaggio del turno che non è stato, però, affatto scontato, con il migliore in campo in entrambe le partite che è stato Gigio Donnarumma, a testimonianza di due successi sofferti e conquistati con fatica.

Dopo la vittoria scoppia la violenza in giro per la città

L’entusiasmo per la storica qualificazione del PSG alla finale di Champions League, la seconda nella sua storia, è sfociato in fretta in violenza, con scontri tra tifosi e polizia in diverse zone della Capitale francese.

I festeggiamenti sono stati interrotti da episodi di vandalismo e lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, creando momenti di forte tensione a Parigi. Un momento di gioia che si è trasformato in panico, costringendo la polizia a intervenire per placare gli animi.