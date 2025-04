“Fatti ammonire, sono al verde”: partita venduta in Campionato | Calciatore inchiodato dalla chat Whatsapp

Ha chiesto al compagno di farsi ammonire, ha scommesso sul giallo, la Figc lo scopre, maxi squalifica per lui, fatale un messaggio

Il campionato sta volgendo al termine, con ancora tutto da decidere. L’ultima giornata ha visto intatte le distanze tra l’Inter e il Napoli in vetta alla classifica. Discorso analogo nella lotta per il quarto posto, con diversi scontri diretti conclusi in parità e con il solo passo in avanti della Lazio che è riuscita a sbancare Bergamo e battere un’Atalanta che non ha ancora vinto in casa in questo 2025.

In B è da registrare un’inaspettata battuta d’arresto da parte del Pisa che si è fatto sorprendere dal Modena tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi, con gli emiliani che hanno centrato tre punti pesanti in chiave salvezza.

La classifica nella serie cadetta è molto corta, con molte squadre separate da poche punti, ancora in corsa sia per evitare la retrocessione che per acciuffare in extremis il treno per i playoff.

Tra i club che devono ancora conquistare i punti necessari per mantenere la categoria c’è il SudTirol che ha migliorato il proprio rendimento con il cambio di panchina, con la squadra di Bolzano che è stata affidata a un tecnico esperto come Castori.

Una scommessa illecita comporta una sanzione esemplare, campionato finito in anticipo per lui

Proprio un giocatore dei biancorossi, Jacopo Martini, è al centro di una scommessa illecita, esercitata dalla punta del Giudonia Montecelio, Mamadou Tounkara, con un passato anche nel calcio professionistico, tra cui il Foggia.

La punta è stato squalificato per ben 10 giornate a causa del coinvolgimento in una presunta puntata, concordata con l’ex compagno di squadra, che si sarebbe fatto ammonire in occasione del match giocato a Catanzaro lo scorso ottobre.

Una richiesta precisa che la Figc ha scoperto, inevitabile la squalifica

Il fatto è ricostruito da un comunicato emesso dal Tribunale Federale che riporta un messaggio Whatsapp in cui Tounkara ha chiesto: “Fratello se entri mi serve un giallo”, puntando così una cifra di denaro per poter rimpinguare il proprio stipendio.

Una sanzione che è arrivata in seguito a tale intercettazione, nonostante le iniziali smentite via social della punta, in forza al club laziale che milita in serie D.