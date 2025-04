“Nella mia Inter c’è il doping” | Il capitano confessa tutto: versione scioccante del numero 10

Il capitano dell’Inter confessa che alcuni giocatori non si pongono problemi a usare sostanze proibite, le sue parole sorprendono tutti

L’attuale capitano dell’Inter è Lautaro Martinez che ha vinto lo scorso titolo di capocannoniere in serie A, contribuendo alla vittoria della seconda stella e dello scudetto. Nella stagione in corso sta disputando una seconda fase molto positiva che sta compensando un girone d’andata con un calo di rendimento, dettato anche dal rientro in gruppo al termine del ritiro e una condizione fisica da ritrovare.

Prima di lui nomi illustri hanno indossato quella fascia che ha un peso enorme a livello di responsabilità e di prestigio, tramandata a chi è ritenuto meritevole sul piano tecnico e consapevole dei valori che deve trasmettere sia fuori che dentro il campo.

Nell’anno del Triplete a guidare la squadra di Mourinho era un connazionale come Javier Zanetti che è rimasto nell’organigramma societario del club di Viale della Liberazione e oggi ricopre il ruolo di vice presidente.

E ancora un campione italiano che ha vinto con la Nazionale l’Europeo nel 1968 ed è arrivato in finale del Mondiale due anni dopo, con gli azzurri a un passo dal trionfo dopo aver battuto la Germania in una semifinale passata alla storia.

Una carriera esaltante, con molti trofei che lo hanno reso una leggenda

È stato inserito per 9 volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d’Oro, ha disputato ben 565 partite con i nerazzurri, dal 1961 al 1977, vincendo quattro campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Nell’Inter è stato, poi, anche il direttore sportivo dal 1995 al 1999, quando firmarono campioni del calibro di Ronaldo e di Alvaro Recoba, che hanno lasciato, anch’essi, ricordi indelebili a tutto il popolo nerazzurro.

L’ammissione che sconvolge il calcio italiano, il doping circola nell’Inter

Lui è Sandro Mazzola che è tra i giocatori italiani più iconici di tutti i tempi. Intervistato da Il Napolista, ha spiazzato tutti con alcune dichiarazioni riguardo alla sua carriera, quando dominavano le scene in Italia e in campo internazionale.

Queste le sue parole a riguardo: “Circolava anche qualche altra cosetta nel calcio, anche nell’Inter. Dovevi avere il coraggio di non prendere niente, oppure l’accortezza di farlo, magari te la preparavano gli avversari, te la facevano trovare negli spogliatoi. Mia mamma mi mise in guardia: ‘Sandrino, non bere mai niente come arrivi allo stadio, neanche una gazzosa, non accettare nulla‘”.