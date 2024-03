Inter, Henry incensa Simone Inzaghi: che parole dell’ex fuoriclasse sul tecnico nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/03/2024

Inter, Henry esalta Simone Inzaghi. La vittoria sudatissima di ieri sera contro il Genoa – con un rigore, va detto, che non c’era ai danni di Barella – ha lanciato l’Inter sempre di più verso la vittoria del ventesimo scudetto della sua storia. Una vittoria sicuramente prestigiosa, contro una squadra che ha coperto bene il campo e che non ha mai mollato un attimo fino alla fine della partita.

Ma è la stagione dell’Inter, fino a questo momento, ad essere stata straordinaria. La squadra nerazzurra, infatti, sta esprimendo un gioco e delle prestazioni di altissimo livello che non sono passate inosservate nemmeno all’estero. Infatti, dagli studi di Sky Sport Uk, l’ex attaccante, oggi opinionista, Thierry Henry, ha parlato ed esaltato la squadra nerazzurra ed il suo condottiero, Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, già sul finale della scorsa stagione, è stato capace di trasformare questa squadra, di darle un’identità nitida e di farla rendere al massimo della propria potenza. Un attestato di stima che sicuramente fa piacere e che riflettere tantissimo sul lavoro che stato fatto da dirigenza, calciatori e, come detto, anche dall’allenatore.

Ecco le parole di Henry su Inzaghi: “Un tecnico che ammiro? Inzaghi. Lo seguo da tanto tempo, fin dai tempi in cui allenava la Lazio. Se lo incontri in una partita di coppa, sei nei guai, come nella finale con il Manchester City. Mi piace un allenatore che gioca con due attaccanti”.