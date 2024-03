Inter, capitolo rinnovi: Barella prima di Lautaro. Il centrocampista pronto a legarsi al nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/03/2024

Inter, Barella vicino al rinnovo del contratto. In casa nerazzurra, dopo la vittoria sudatissima ottenuta contro il Genoa, si inizierà a preparare la partita contro una delle bestie nere di questa e delle scorse stagioni, ovvero il Bologna. La squadra di Thiago Motta, in questa stagione, è riuscita a pareggiare in rimonta a San Siro e ad eliminare i nerazzurri dalla Coppa Italia, Dunque, Simone Inzaghi e i suoi, dovranno faticare molto e fare moltissima attenzione a quella che, oggi, è la squadra più in forma del campionato.

Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Intanto, in viale della Liberazione, si lavora anche per i rinnovi di contratto e per blindare i big della squadra per il futuro. E una novità arriva da La Gazzetta dello Sport di oggi. Infatti, secondo la rosea, Nicolò Barella sarebbe più vicino al rinnovo di contratto rispetto a Lautaro Martinez e, addirittura, le tempistiche per il centrocampista potrebbero essere brevi.

Brevi quanto? Entro la primavera o l’inizio della prossima stagione. Questo il timing che ci si aspetta. L’ingaggio dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro netti più bonus a stagione. Dunque, Barella, si legherebbe ulteriormente ai colori nerazzurri. L’unico fatto che potrebbe fargli cambiare aria sarebbe un’offerta irrinunciabile sia per lui che per la società, ma ad oggi questo non è successo, nonostante le sirene arrivate dalla Premier League.