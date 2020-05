UEFA in agitazione: coppe europee a rischio per i club italiani

La quarantena imposta dal Governo italiano potrebbe avere serie ripercussioni per i club nostrani in campo europeo, almeno secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Tutte le altre Nazioni infatti sono più o meno pronte a ripartire, certamente mettendo in primo luogo la salute dei calciatori, ma accettando il rischio di nuovi contagi.

L'Italia invece non sembra accettare questo rischio. Per quanto riguarda il calcio infatti, il comitato tecnico scientifico ha già fatto sapere che, in caso di un nuovo contagio nel gruppo squadra, tutta la rosa sarà sottoposta ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Questo espediente potrebbe portare all'impossibilità di concludere la stagione calcistica.

Secondo il Corriere dello Sport, la UEFA sarebbe abbastanza agitata per le scelte prese dall'Italia, dato che una quarantena di questo tipo metterebbe a rischio il prosieguo delle coppe europee. Proprio per questo motivo resta viva l'ipotesi che i club italiani ancora in corsa in Champions (Juve, Atalanta e Napoli) ed Europa League (Inter e Roma) vengano esclusi dalle rispettive manifestazioni.