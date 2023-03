Spezia-Inter, le mosse: dubbio attacco, la scelta su Brozovic

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 10/03/2023

Spezia-Inter aprirà il turno di Serie A questa sera. La sfida, in programma al PIcco, sarà fondamentale per i nerazzurri, sempre a caccia di punti nell’intricata lotta Champions che vede coinvolti più avversari. Ecco perché, peraltro alla vigilia di una settimana focale che avrà epicentro nel match col Porto, gli uomini di Inzaghi non vogliono realizzare passi falsi.

Con quale formazione oggi l’Inter sfiderà i liguri appena rilevati da Leonardo Semplici? Balla un dubbio ed è in attacco, mentre sembra tracciata la strategia negli altri reparti.

Il dubbio, dicevamo. Come rimarca oggi Tuttosport, Lukaku è certo di giocare. Viceversa, sono Lautaro e Dzeko gli indiziati a contendersi l’altra maglia del duo offensivo di Inzaghi. A centrocampo spazio a Brozovic: il croato dovrebbe ricevere le chiavi della regia. In panchina Calhanoglu, gli altri interpreti del cuore del campo saranno Barella e Mkhitaryan. E le fasce? Dumfries e Gosens gli esterni proposti dal quotidiano piemontese. In difesa Darmian agirà nel terzetto completato da De Vrij (in panchina Acerbi) e Bastoni.