Porto-Inter, ecco cosa stanno facendo i portoghesi: il giornalista dice tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/03/2023

Porto-Inter, il clima per la partita di ritorno si sta accendendo. Domani sera, la squadra nerazzurra, sarà impegnata nell’insidiosa sfida di campionato contro lo Spezia che dovrà necessariamente portare i tre punti. Dopodichè, la testa dei giocatori, sarà totalmente focalizzata sulla partita di ritorno per gli ottavi di Champions League contro il Porto.

Gli uomini di Inzaghi, all’andata, sono riusciti ad avere la meglio grazie al gol di Romelu Lukaku sul finale di partita. Ma la squadra di Conceicao è molto fastidiosa e la qualificazione non è per nulla scontata. Non solo, anche dal punto di vista ambientale, i portoghesi stanno già iniziando a scaldare l’ambiente in vista del ritorno.

Porto-Inter, a giorni il ritorno: l’atmosfera è già calda. I portoghesi stanno già incendiando il clima partita

Come detto, dopo la vittoria dell’andata, l’Inter dovrà fare molta attenzione al Porto anche nel ritorno. Un avversario ostico che fa in modo che la qualificazione non sia per nulla scontata. Ma oltre a questo, anche il clima ambientale sta iniziando a scaldarsi e proprio su questo aspetto, dal proprio canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato di un retroscena.

Infatti, per il telecronista di Sky Sport, ad Oporto stanno preparando l’arrivo della squadra nerazzurro, specie dopo che ci sarebbero stati dei battibecchi all’interno del tunnel di San Siro nella partita d’andata. Ragion per cui, il clima sarà incandescente e la partita una vera battaglia sportiva. Inzaghi dovrà studiare molto attentamente Pepe e i suoi. L’Inter, dopo anni, culla il sogno di essere tra le migliori otto squadre d’Europa.