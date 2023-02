Skriniar Inter, spunta il retroscena sulla mancata convocazione (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 01/02/2023

Skriniar Inter, continua a tenere banco la questione relativa allo slovacco. Il Paris Saint-Germain ha preferito non affondare il colpo e il giocatore resterà a Milano fino al termine della stagione.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha svelato un importante retroscena sulla sua mancata convocazione nel match di ieri contro l’Atalanta valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Skriniar Inter, Inzaghi lo aveva convocato contro l’Atalanta: decisione del giocatore

Simone Inzaghi, riporta il Corsport, avrebbe deciso nonostante la delicata situazione di convocarlo per la sfida di ieri ma il giocatore avrebbe deciso di non prendere parte al match.

Il giocatore non era neanche presente sugli spalti. Decisione approvata anche dalla società che avrebbe deciso di lasciarlo tranquillo. Skriniar resterà a Milano fino al termine della stagione e adesso ci si aspetta un suo reintegro fino a fine campionato. I nerazzurri sono in corsa per un posto in Champions League e puntano ad andare il più avanti possibile in Champions e in campionato. Per questo motivo non possono permettersi di rinunciare a uno dei giocatori più forti presenti in rosa.