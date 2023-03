Porto-Inter, cosa filtra su Skriniar: un altro ballottaggio per Inzaghi (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 13/03/2023

Porto-Inter, aggiornamenti sui nerazzurri alla vigilia del match in cui è in palio la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Simone Inzaghi sarebbe alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

Oggi alle ore 12:00 è previsto l’ultimo allenamento prima della partenza per il Portogallo. Sessione fondamentale specialmente per capire le condizioni di Skriniar. Lo slovacco, fermo ai box da alcune settimane, ieri ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo e oggi sosterrà l’ultimo provino. Non c’è grande fiducia, potrebbe dunque restare a Milano.

Porto-Inter, Darmian in difesa: Mkhitaryan favorito su Brozovic

Nel caso in cui dovesse essere confermato il forfait di Skriniar toccherà nuovamente a Darmian ricoprire il ruolo di braccetto destro di difesa. A completare il reparto Acerbi e Bastoni.

Altro ballottaggio in mezzo al campo tra Brozovic e Mkhitaryan con l’armeno al momento favorito. Calhanoglu dunque nuovamente in cabina di regia con Barella e l’ex Roma ai suoi lati.