Milan-Inter: novità a centrocampo, scelto il partner di Lautaro (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 10/05/2023

Milan-Inter, questa sera andrà in scena al San Siro il primo atto della semifinale di Champions League.Inzaghi sembra ormai aver deciso l’undici da schierare titolare ma sarebbe alle prese con ancora qualche dubbio.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su quelle che dovrebbero essere le scelte del tecnico, annunciando che in attacco dovrebbe esserci Dzeko al fianco di Lautaro e che a centrocampo dovrebbe restare fuori Mkhitaryan.

Milan-Inter, Brozovic in regia: la probabile nerazzurra

Solito 3-5-2 per i nerazzurri con Darmian, Acerbi e Bastoni davanti ad Onana. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, mentre per Gosens si deciderà oggi se sarà disponibile o meno.

In mediana Brozovic con Barella e Calhanoglu, Mkhitaryan dovrebbe dunque partire nuovamente dalla panchina. In attacco Dzeko e Lautaro con Lukaku in panchina.