Inzaghi starebbe penalizzando un giocatore con i suoi metodi? Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 12/03/2023

Inzaghi è finito nell’occhio del ciclone dopo l’ottava sconfitta in campionato rimediata contro lo Spezia per 2 a 1 venerdì sera. Tante le accuse al tecnico, al punto che il suo futuro sulla panchina dell’Inter (a partire dalla prossima stagione) sarebbe in dubbio. Il Corriere dello Sport ha messo in evidenza un fattore che aggraverebbe ancora di più la posizione dell’allenatore.

Il tema riguarda Romelu Lukaku. Il belga è tornato in estate in seguito ad un grande gesto di amore nei confronti del mondo Inter. Tuttavia i risultati sono stati tutt’altro che esaltanti. “In quasi due mesi, però, la forma si può, anzi si deve recuperare. E allora il dubbio è che i metodi di allenamento di Inzaghi non siano congeniali a Big Rom”.

Inzaghi sotto accusa per la questione Lukaku. Ma martedì potrebbe essere la gara del belga

Un modo diverso di vedere la situazione invece porterebbe a constatare che tutti gli allenatori, eccezion fatta per Conte, non sono riusciti a sviluppare le potenzialità dell’attaccante. Ciò che è certo è che con questi numeri e con queste prestazioni pensare ad un futuro ancora nerazzurro per Lukaku non è così scontato. E se questi sono i discorsi legati al futuro c’è un presente chiamato Porto da affrontare.

I portoghesi dovranno ribaltare l’1 a 0 dell’andata. Per questa ragione sarà lecito aspettarsi una gara all’attacco con la conseguenza che ci potrebbero essere diversi spazi da poter sfruttare. Ciò porta pensare che quella di martedì potrebbe essere la gara di Lukaku. Il ballottaggio con Edin Dzeko resiste, ma di certo quella di schierare il belga è un’idea che stuzzica molto.