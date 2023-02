Inzaghi e il futuro in bilico. Società convinta di una cosa, spunta il diktat

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 15/02/2023

Inzaghi, l’ora delle riflessioni. Il tecnico sarà ancora sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione? La domanda sorge spontanea, alla luce della stagione fin qui balbettante della sua Inter. L’ultimo passo falso – il pareggio in casa della Sampdoria – ha confermato un trend piuttosto altalenante.

Dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, alcune indicazioni sulla posizione della società e le prospettive per il futuro. “La preoccupazione del club sta nel fatto di esser stati ormai risucchiati nella lotta per la qualificazione Champions. Non era questa l’idea in avvio di stagione. Tutti, dentro il club, erano convinti di aver allestito una squadra in grado di giocarsi lo scudetto fino alla fine”, si legge.

Inzaghi, da cosa dipenderà il futuro. I dettagli

Una stagione da completare nel migliore dei modi. Tra campionato, Champions e Coppa Italia, non mancheranno appuntamenti fondamentali. L’Inter si gioca tanto: con lei, il suo tecnico, atteso da mesi cruciali.

Ma da cosa dipenderà la conferma di Inzaghi? Il quotidiano milanese fa chiarezza: “Non peserà solo l’effettivo ingresso tra le prime quattro, ma anche il modo con cui questa eventualmente arriverà”. Un percorso, dunque, da centrare su precisi requisiti, per trattenere una panchina finita un po’ sorprendentemente in bilico.