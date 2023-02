Inter, oggi si decide sul caso Barella-Lukaku. Multa? Gli scenari

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 15/02/2023

Inter, la lite fra Lukaku e Barella sta animando le riflessioni dei tifosi e non solo. Nulla di drammatico, ma il diverbio – pubblico – ha certamente fatto scalpore. Situazione rientrata, fra i due, assicura oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui strascichi non ci saranno nello spogliatoio.

Piuttosto, balla una certa posizione della società che potrebbe anche optare per una multa. Oggi – scrive la fonte – la decisione dell’Inter sul caso.

Quanto a Barella e Lukaku, “non c’è il rischio che il rapporto tra i due cambi natura, anche se un problema alla base esiste. Lukaku ha esondato con le parole, ma ha risposto al solito atteggiamento dell’amico. Il più grande limite di Barella, infatti, sta proprio in quelle braccia che mulinano troppo per sottolineare disappunto nei confronti degli altri”. Un comportamento quindi reiterato che andrà fatto rientrare, e presto. L’Inter pretende che l’accaduto non ricapiti. In attesa della possibile decisione odierna, sul pugno duro o meno, conterà ritrovare serenità in vista dei fondamentali impegni della squadra.