Inter, via un nome a sorpresa? Il sostituto sarebbe già in rosa

Inter, stando alla redazione di Tuttosport ci sarebbe un nome nuovo in cima alla lista dei sacrificabili.

Finora si è sempre parlato di Lautaro Martinez, visto che l'argentino può portare offerte importanti ed al contempo potrebbe essere sostituito più facilmente rispetto ad altri elementi della rosa. Tuttavia un altro giocatore starebbe attirando su di sé, a suon di grandi prestazioni, le attenzioni di top club. Si tratta di Denzel Dumfries, esterno destro arrivato quest'estate dal PSV. L'olandese era partito in sordina, ma alla fine si è preso la scena e attualmente è un imprescindibile. per lui si sarebbe fatto avanti il Bayern Monaco, e per questa ragione la società starebbe valutando la possibile cessione. Secondo Tuttosport l'occasione sarebbe ghiotta in quanto il sostituto sarebbe già in casa.

"Inzaghi, che a gennaio già ha incassato l'acquisto di Gosens, conta di ritrovarsi con una batteria di esterni ancora più qualificata nella stagione che verrà, anche contando sulla duttilità di Perisic (qui le ultime sul possibile rinnovo) qualità che favorisce la coesistenza con il tedesco. Il croato infatti - come già accaduto nel secondo tempo della gara con il Verona (9 aprile) - può giocare pure da seconda punta e, all'occorrenza, pure traslocare sulla fascia destra, soluzione quest'ultima che potrebbe essere fruttifera per tamponare nell'immediato l'eventuale cessione di Denzel Dumfries che, nelle ultime settimane - alla luce dell'interessamento del Bayern Monaco - è volato in pole position nella lista dei big sacrificabili per rispondere agli input di Suning che prevedono un saldo in attivo sul mercato pari a 60 milioni e la riduzione del 15% del monte ingaggi".

Inoltre ci sarebbe anche un altro possibile piano che eviterebbe di sacrificare big.