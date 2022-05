Inter, Perisic e il rinnovo. Handanovic? Arrivata offerta 'difficile da rifiutare'

L'Inter gongola per le prestazioni di un Perisic da sballo.

E' certamente la miglior stagione del croato da quando è in Italia. Gol, e tantissime sgroppate, stanno caratterizzando il campionato del mancino, vero fattore della squadra di Inzaghi. Ma come procede la trattativa per il rinnovo del suo contratto? Fa il punto, oggi 3 maggio, il Corriere dello Sport.

C'è apertura, ora, per un biennale da parte della società. Ingaggio attorno ai 4 milioni: certo, non i 5 richiesti da Perisic ma comunque un buon modo per venirsi incontro. L'obiettivo per il calciatore - rimarca il giornale - è ora la doppia festa: Scudetto sì, ma anche prolungamento.

Buone nuove anche su Handanovic: al capitano nerazzurro sarebbe stato offerto un altro anno di contratto, definito importante dal quotidiano romano. "Difficilmente potrà dire di no", si legge nella ricostruzione.