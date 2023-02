Inter, un’operazione di mercato coinvolge Barella, Brozo e Kessie

di Candido Baldini, pubblicato il: 26/02/2023

Inter, il mercato dei nerazzurri nel corso della prossima estate prevede ancora il sacrificio di un big per sistemare il bilancio. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport Jurgen Klopp avrebbe messo nel mirino per il suo Liverpool Nicolò Barella. Il giovane centrocampista ha tutte le caratteristiche che piacciono al tecnico tedesco. Tuttavia l’Inter non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei perni della sua mediana.

Il giocatore che in estate lascerà Milano dovrebbe essere, a meno di sorprese, Denzel Dumfries. L’esterno olandese è stato da tempo individuato come il prossimo sacrificato sul mercato. Dalla sua cessione la dirigenza spera di incassare una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Resta però da sottolineare che, nel caso in cui il Liverpool dovesse offrire più di 70 milioni di euro per Barella un’eventuale partenza non sarebbe da escludersi. Una maxi offerta verrebbe insomma necessariamente valutata.

Inter, resta in piedi l’operazione Brozovic-Kessié

L’idea di base comunque sarebbe quella di costruire un centrocampo che preveda la presenza sia di Barella che di Fren Kessié. Il giocatore non sta trovando spazio a Barcellona, e l’operazione che si è provato ad intavolare a gennaio (scambio con Marcelo Brozovic) potrebbe tornare di moda in estate.

“Su questo fronte l’Inter attende novità una volta scavallato il match di ritorno con il Porto. Nelle prossime settimane, Atangana, che ha già ribadito come per il suo assistito il ritorno in Italia, e quindi l’Inter, sia il desiderio principale, tornerà a sondare il terreno con il Barcellona. Il club nerazzurro ha già messo in chiaro i contorni dell’operazione: prestito e parte dell’ingaggio pagato, oppure, appunto, scambio con Brozovic, ma solo con cospicuo conguaglio a proprio favore”.